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Haberler Gündem 3. Sayfa Görenler şok oldu! Konya'da parkta erkek cesedi bulundu! - En son haberler
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Görenler şok oldu! Parkta erkek cesedi!

Konya'nın Seydişehir ilçesinde parktaki kameriyede bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Çevredekilerin adını Hacı Ali Ö. olduğu söyledikleri kişinin cesedi, otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı

Görenler şok oldu! Konya'da parkta erkek cesedi bulundu! - En son haberler
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DHA

Konya'da olay, saat 09.00 sıralarında Alaylar 1 Mahallesi'nde Millet Parkı'nda meydana geldi.

HAREKETSİZ YATTIĞI FARK EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre çevredekiler, bir kişinin kameriyedeki bankta hareketsiz halde olduğunu fark etti.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerine sevk edildi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOPSİ YAPILACAĞI BİLDİRİLDİ

Çevredekilerin adını Hacı Ali Ö. olduğu söyledikleri kişinin cesedi, otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KALP KRİZİ OLABİLİR ŞÜPHESİ

Vücudunda yara ve darp izi bulunmayan kişinin, kalp krizi sonucu öldüğü üzerinde duruluyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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