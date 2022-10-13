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Haberler Gündem 3. Sayfa Görenler şoke oldu! Evinin altını kazdı! - Günün öne çıkan haberleri
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Görenler şoke oldu! Evinin altını kazdı!

Zonguldak'ta evinin altında kaçak kazı yaptığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Zanlının yaptığı kazı ise görenleri şoke etti

Görenler şoke oldu! Evinin altını kazdı! - Günün öne çıkan haberleri
Görenler şoke oldu! Evde kaçak kazı!
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AA

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçebey ilçesinde bir kişinin evinin altında kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

EVİNİN ALTINDA KAÇAK KAZI TESPİT EDİLDİ

AA'da yer alan habere göre düzenlenen operasyonda, şüphelinin evinin altında 330 santimetre derinliğinde, 170 santimetre genişliğinde kaçak kazı yaptığı tespit edildi.

HİLTİ, DEDEKTÖR VE MATKAP ELE GEÇTİ

Aramalarda dedektör, hilti, matkap ve kürek ele geçirildi.

ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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