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        Haberler Yaşam Görenler tanıyamadı! Başarılı estetik operasyonlar geçiren 10 kişi öncesi sonrası fotoğraflarını paylaştı!

        Görenler tanıyamadı: Başarılı estetik operasyonlar geçiren 10 kişi öncesi sonrası fotoğraflarını paylaştı!

        Özgüvenlerini geri kazandılar! Yıllardır hayalini kurdukları estetik operasyonları geçiren 10 kişi, yeni görünümleriyle adeta yeniden doğdular. Sosyal medyada paylaştıkları öncesi ve sonrası fotoğraflarıyla büyük beğeni topladılar. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 13:00 Güncelleme: 14.08.2024 - 13:00
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        Değişimin gücü! Başarılı estetik operasyonlar geçiren 10 kişi, değişimleriyle hayran bıraktı. Paylaştıkları öncesi ve sonrası fotoğraflar, onları görenleri şaşkına çevirdi. İşte detaylar!

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        1. “Çene lipo güncellemesi: ameliyattan neredeyse 4 ay sonra. Şimdiye kadarki en iyi karar. Artık diğer kişiyi tanımıyorum."

        3

        2. “Öncesi (sol) ve sonrası (sağ)! Rinoplasti ve çene/çene liposuction ameliyatından 8 ay sonra ve dudak kaldırma ameliyatından 3,5 ay sonra!”

        4

        3. “Daha gidecek çok yolumuz var ama 8 ay ne kadar da büyük fark yarattı!!! Tüm yüzümün düzeldiğini hissedebiliyorum.”

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        4. “Saç ekimimden bir yıl sonra!”

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        5. “Şişliğimin çoğu indiğine göre, sonunda burun estetiğimin başarılı olduğunu söyleyebilirim!”

        7

        6. “Burun estetiği, çene implantı ve yanak yağının alınması öncesi ve sonrası”

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        7. “Sonunda Invisalign ile bitirdim! Bir buçuk yıldan biraz fazla.”

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        8. “Burun estetiği öncesi/sonrası, ameliyattan 10 gün sonra!”

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        9. “Septorinoplasti ameliyatımdan yaklaşık 8 ay sonra”

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        10. “Bu çene/boyun liposuction ameliyatından 2 ay sonra!"

        Kaynak: Bright Side

        Fotoğraf kaynak: Reddit

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