Görenleri şaşkına çeviren halı saha
Mersin'in Aydıncık ilçesinde bir tarafında deniz diğer tarafında Toros dağlarını gören bir tepede yer alan halı saha, görüntüsü ile dikkat çekiyor. Süper lig takımlarında bile böyle manzaralı bir saha olmadığını belirten gençler, bazen kendi aralarında "topu atan getirir" esprisi yaptıklarını ancak üst kısmında file olması nedeniyle böyle bir riskin olmadığını söylüyor.
Türkiye'nin önemli üretim ve turizm merkezlerinden Mersin'de spor alanında da bir çok yatırım yapılıyor.
Özellikle gençlerin tercih ettiği futbol sahaları ise hemen hemen her ilçede kuruluyor.
Aydıncık ilçesinde de bir süre önce kurulan halı saha ise konumu ile dikkat çekiyor.
İlçeye bağlı Atatürk Mahallesi Soğuksu mevkisinde denize sıfır rakımdaki tepeye kurulan halı sahayı görenler şaşkınlık yaşıyor.
Bir tarafı falezlerden denize bakan sahanın diğer tarafında ise şehir ve Toros dağları yer alıyor.
Süper lig takımlarında bile böyle manzaralı bir saha olmadığını belirten gençler, bazen kendi aralarında 'topu atan getirir' esprisi yaptıklarını ancak üst kısmında file olması nedeniyle böyle bir riskin olmadığını ifade etti.
Haftanın iki günü burada maç yaptıklarını belirten Ahmet Erhan, "Gündüzleri çalışıyoruz, iş bitince gelip burada futbol oynuyoruz. Ben böyle bir sahayı ilk defa görüyorum, çok güzel bir yer. Allah'tan yukarıda file var. Aramızda 'topu atan gider alır gelir' diye espri de var. Süper lig takımlarında bile böyle bir manzara yok" dedi.