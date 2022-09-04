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Görkem Sevindik: Bugünümü aileme ayırdım

Görkem Sevindik, önceki gün oğlu ve basketbolcu eşi Kübra Siyahdemir ile birlikte gazetecilerin objektiflerine yansıdı. Ünlü oyuncu, "Her şey yolunda, bugünü aileme ayırdım keyifli zaman geçiyoruz" dedi

Görkem Sevindik: Bugünümü aileme ayırdım - Magazin haberleri
"Bugünümü aileme ayırdım"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Oyuncu Görkem Sevindik, geçtiğimiz gün basketbolcu eşi Kübra Siyahemir ve oğlu ile birlikte bir alışveriş merkezinde mağazaları dolaşırken görüntülendi.

Yeni projelerin olduğunu ifade eden 35 yaşındaki oyuncu, "Yeni projeler okumaya devam ediyorum kesin bir şey yok. Her şey yolunda, bugünü aileme ayırdım keyifli zaman geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Keyifli halleriyle dikkat çeken Sevindik ailesi, basın mensuplarına teşekkür ettikten sonra alışveriş turlarına kaldıkları yerden devam etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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