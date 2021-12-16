"ALLAH İSTEYEN HERKESE VERSİN"

Basketbolcu Kübra Siyahdemir ile mutlu bir evlilik sürdüren ve oğlunun dünyaya gelmesiyle ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Görkem Sevindik, "Çok keyifli... Allah isteyen herkese versin. Dört aylık oldu, o yüzden daha iletişime geçemedik. Yavaş yavaş geçiyoruz. İletişime geçince herhalde daha keyfini ve hazzını alacağız. Şu ana kadarki süreç keyifli... Geceleri uyanıyoruz, altını temizliyoruz. Hayat paylaşınca güzel. Annesine yardım ediyorum. Derdi olmadan ağlamıyor, akıllı çocuk..." dedi.