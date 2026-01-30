Göz makyajı nasıl yapılır? Evde etkileyici göz makyajı yapmanın püf noktaları

Göz makyajı, yalnızca far sürmekten ibaret olmayan, katmanlı ve dengeli bir uygulama sürecini kapsar. Işığın göze nasıl yansıdığı, renklerin birbiriyle uyumu ve çizgilerin yumuşaklığı bu sürecin en kritik unsurları arasında yer alır. Evde etkileyici bir göz makyajı yapmak isteyenlerin en çok zorlandığı konu, gözlerin olduğundan daha belirgin görünmesini sağlamaktır. Peki, göz makyajı nasıl yapılır? nelere dikkat edilmelidir?

GÖZ MAKYAJI NEDİR?

Göz makyajı, yüz ifadesini en hızlı ve en güçlü şekilde değiştiren makyaj adımıdır. Bakışları daha canlı, daha net ya da daha derin gösterebilir. Bu nedenle göz makyajı, sadece estetik bir dokunuş değil; aynı zamanda yüzün genel dengesini belirleyen bir uygulamadır.

Başarılı bir göz makyajı, gözü kapatmaz ya da olduğundan farklı göstermeye çalışmaz. Aksine göz yapısını, göz kapağı alanını ve bakış yönünü dikkate alarak doğal avantajları öne çıkarır. Bu yüzden göz makyajında teknik, ürün seçiminden daha belirleyici bir rol oynar.

Her göz yapısı aynı far tekniğini kaldırmaz. Göz şekline göre yapılan far uygulaması, makyajın sonucunu doğrudan etkiler. Küçük gözlerde açık tonlar ve aydınlık zemin ön planda tutulmalıdır. Koyu renkler yalnızca gözün dış köşesine ve sınırlı alana uygulanmalıdır. Aksi halde göz daha küçük görünebilir. Büyük gözlerde ise orta ve koyu tonlar daha rahat kullanılabilir. Farı katlanma çizgisine yerleştirmek, göze derinlik kazandırır. Alt kirpik diplerinde de hafif gölgelendirme yapılabilir. Düşük kapaklı gözlerde far, katlanma çizgisinin biraz üstüne taşınmalıdır. Aksi halde far göz açıkken görünmez. Bu teknik, göz kapağını daha açık ve dengeli gösterir. KİRPİK İÇİN RİMEL TEKNİĞİ NASIL OLMALIDIR? REKLAM Rimel, göz makyajının son ama en etkili adımlarından biridir. Doğru teknikle uygulandığında gözü anında canlandırır. Yanlış uygulandığında ise tüm makyajı ağır ve dağınık gösterebilir.