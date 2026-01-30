Habertürk
        Göz makyajı nasıl yapılır? Evde etkileyici göz makyajı yapmanın püf noktaları

        Göz makyajı nasıl yapılır? Evde etkileyici göz makyajı yapmanın püf noktaları

        Makyaj denilince en zor ama en önemli kısım her zaman gözler olmuştur. Bakışları ön plana çıkaran en güçlü makyaj adımı, şüphesiz göz makyajıdır. Doğru uygulandığında yüzün tüm ifadesini değiştirebilen bu alan, aynı zamanda en fazla dikkat gerektiren bölümlerden biridir. Renk seçimi, dağıtma tekniği ve geçişler göz makyajının temelini oluşturur. Bu yüzden evde dikkat çekici göz makyajı yapmak isteyeler için Göz makyajı nasıl yapılır? Evde etkileyici göz makyajı yapmanın püf noktaları nelerdir sorularının yanıtlarını yazımızda derledik.

        Giriş: 30.01.2026 - 15:44 Güncelleme: 30.01.2026 - 15:44
        Göz makyajı nasıl yapılır?
        Göz makyajı, yalnızca far sürmekten ibaret olmayan, katmanlı ve dengeli bir uygulama sürecini kapsar. Işığın göze nasıl yansıdığı, renklerin birbiriyle uyumu ve çizgilerin yumuşaklığı bu sürecin en kritik unsurları arasında yer alır. Evde etkileyici bir göz makyajı yapmak isteyenlerin en çok zorlandığı konu, gözlerin olduğundan daha belirgin görünmesini sağlamaktır. Peki, göz makyajı nasıl yapılır? nelere dikkat edilmelidir?

        GÖZ MAKYAJI NEDİR?

        Göz makyajı, yüz ifadesini en hızlı ve en güçlü şekilde değiştiren makyaj adımıdır. Bakışları daha canlı, daha net ya da daha derin gösterebilir. Bu nedenle göz makyajı, sadece estetik bir dokunuş değil; aynı zamanda yüzün genel dengesini belirleyen bir uygulamadır.

        Başarılı bir göz makyajı, gözü kapatmaz ya da olduğundan farklı göstermeye çalışmaz. Aksine göz yapısını, göz kapağı alanını ve bakış yönünü dikkate alarak doğal avantajları öne çıkarır. Bu yüzden göz makyajında teknik, ürün seçiminden daha belirleyici bir rol oynar.

        GÖZ MAKYAJI NASIL YAPILIR?

        Göz makyajı her zaman hazırlıkla başlar. Göz kapağının temiz ve dengeli olması, yapılan makyajın gün içinde bozulmamasını sağlar. Ardından uygulama, hafif ve kontrollü şekilde ilerlemelidir. Far, kalem ve rimel aynı anda yoğun kullanılmamalı; odak noktası bilinçli olarak seçilmelidir.

        Göz makyajında temel kural, katmanlı çalışmaktır. Ürünler tek seferde yoğun şekilde uygulanmak yerine, azar azar eklenerek dağıtılmalıdır. Bu yaklaşım, makyajın daha temiz ve profesyonel görünmesini sağlar.

        FAR UYGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Far uygulaması, göz makyajının temelini oluşturur. Doğru yerleştirilmiş bir far, gözü daha büyük, daha dengeli ya da daha derin gösterebilir. Far uygulamasında açık tonlar genellikle zemin oluştururken, orta ve koyu tonlar şekillendirme amacıyla kullanılır. Far, göz kapağına bastırılarak değil, dağıtılarak uygulanmalıdır. Sert çizgiler yerine yumuşak geçişler tercih edilmelidir. Özellikle katlanma çizgisinde yapılan gölgelendirme, göz makyajının genel duruşunu belirler.

        FAR UYGULAMASI GÖZLERE GÖRE NASIL DEĞİŞMELİDİR?

        Her göz yapısı aynı far tekniğini kaldırmaz. Göz şekline göre yapılan far uygulaması, makyajın sonucunu doğrudan etkiler.

        Küçük gözlerde açık tonlar ve aydınlık zemin ön planda tutulmalıdır. Koyu renkler yalnızca gözün dış köşesine ve sınırlı alana uygulanmalıdır. Aksi halde göz daha küçük görünebilir.

        Büyük gözlerde ise orta ve koyu tonlar daha rahat kullanılabilir. Farı katlanma çizgisine yerleştirmek, göze derinlik kazandırır. Alt kirpik diplerinde de hafif gölgelendirme yapılabilir.

        Düşük kapaklı gözlerde far, katlanma çizgisinin biraz üstüne taşınmalıdır. Aksi halde far göz açıkken görünmez. Bu teknik, göz kapağını daha açık ve dengeli gösterir.

        KİRPİK İÇİN RİMEL TEKNİĞİ NASIL OLMALIDIR?

        Rimel, göz makyajının son ama en etkili adımlarından biridir. Doğru teknikle uygulandığında gözü anında canlandırır. Yanlış uygulandığında ise tüm makyajı ağır ve dağınık gösterebilir.

        Rimel uygularken fırça, kirpik diplerine yerleştirilmeli ve hafif zikzak hareketlerle yukarı doğru çekilmelidir. Bu yöntem, kirpikleri hem ayırır hem de daha dolgun gösterir. Rimeli sadece uçlara sürmek, kirpiklerin sönük görünmesine neden olabilir.

        GÖZ MAKYAJININ PÜF NOKTALARI

        Göz makyajının püf noktası, her ürünü aynı anda vurgulamamaktır. Yoğun far kullanılıyorsa eyeliner ve rimel daha sade tutulmalıdır. Rimel ön plandaysa far daha yumuşak tonlarda bırakılmalıdır. Bir diğer önemli detay, göz makyajını bitirdikten sonra birkaç adım geri çekilip aynaya normal mesafeden bakmaktır. Ü

        GÖZ MAKYAJI YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

        Göz makyajı yaparken en sık yapılan hata, her trendi aynı anda uygulamaya çalışmaktır. Oysa göz makyajında sadelik ve denge, her zaman daha güçlü bir etki yaratır. Göz yapısını tanımadan yapılan uygulamalar, makyajın amacına ulaşmasını zorlaştırır.

        Ayrıca ürünlerin kalitesi kadar, fırça ve aplikatör temizliği de önemlidir.

