Göz şekline göre makyaj nasıl yapılır? Evde göz şekline göre kontür makyajı yapmanın püf noktaları
Her göz şekli, farklı bir makyaj yaklaşımı gerektirir. Aynı göz makyajı tekniği, farklı göz yapılarında bambaşka sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle göz şekline göre yapılan makyaj, bakışların daha dengeli ve etkileyici görünmesini sağlar. Evde göz kontürü uygularken gözün doğal yapısını tanımak ve buna uygun adımlar atmak büyük önem taşır. İşte, göz şekline göre makyaj nasıl yapılır? Evde göz şekline göre kontür makyajı yapmanın püf noktaları nelerdir sorularının yanıtları.
Göz makyajında istenen etkiyi yakalamanın yolu, göz şekline uygun uygulamalardan geçer. Gözleri olduğundan daha büyük, daha çekik ya da daha dengeli göstermek mümkün olabilir. Ancak bunun için doğru kontür tekniklerini bilmek gerekir. Evde yapılan göz makyajında çoğu zaman genel geçer yöntemler tercih edilir. Sizler için hazırladığımız yazımızda göz şekline göre makyaj nasıl yapılır? Evde göz şekline göre kontür makyajı yapmanın püf noktaları hakkında bilinmesi gerekenleri derledik.
GÖZ ŞEKLİNE GÖRE MAKYAJ NASIL YAPILIR?
Göz şekline göre makyaj, gözleri olduğundan farklı göstermek için değil; göz yapısının doğal avantajlarını öne çıkarmak için uygulanır. Her göz yapısının ışığı tutma biçimi, kapak alanı ve bakış derinliği farklıdır. Bu nedenle tek tip far, eyeliner ya da maskara uygulaması her gözde aynı etkiyi yaratmaz. Badem, düşük kapaklı, yuvarlak, büyük ya da küçük gözler için makyaj yönü değişir. Göz şekline göre yapılan makyajda temel hedef; gözü daha dengeli, bakışı daha açık ve ifadeyi daha net göstermektir. Bunun için renk yerleşimi, gölgelendirme ve çizgi yönü bilinçli şekilde belirlenmelidir.
EVDE GÖZ ŞEKLİNE GÖRE MAKYAJ
Evde göz şekline göre makyaj yapmak için profesyonel tekniklere değil, doğru gözleme ihtiyaç vardır. Ayna karşısında gözü kapatıp açarak kapak düşüklüğü, katlanma çizgisi ve gözün dış köşesinin yönü incelenmelidir. Bu küçük analiz, yapılacak tüm makyajın temelini oluşturur. Ev ortamında en sık yapılan hata, her iki göze de simetrik ama göz yapısına aykırı uygulamalar yapmaktır. Oysa göz şekline göre makyajda amaç simetri değil, denge yaratmaktır. Farı katlanma çizgisinin biraz üstüne taşımak, eyeliner çizgisini göz yapısına göre yönlendirmek, evde de profesyonel görünümlü sonuçlar elde edilmesini sağlar.
GÖZ ŞEKLİNE GÖRE MAKYAJDA PÜF NOKTALARI
Göz makyajında en önemli püf noktası, koyu renklerin konumudur. Koyu tonlar gözü küçültür, açık tonlar ise genişlik hissi verir. Bu nedenle koyu farın nereye yerleştirildiği, makyajın sonucunu doğrudan etkiler. Far geçişlerinin sert olmaması, bakışın daha yumuşak ve dengeli görünmesini sağlar. Bir diğer kritik detay eyeliner kullanımıdır. Kalın ve düz eyeliner her göz şekline uygun değildir. Bazı gözlerde çizgiyi yukarı taşımak gerekirken, bazı gözlerde ince ve kesintisiz bir çizgi daha etkili olur. Maskara uygulamasında da kirpiklerin yönü önemlidir; her kirpiği eşit boyamak yerine, ihtiyaca göre dış köşeleri vurgulamak daha doğru bir yaklaşım sunar.
BÜYÜK GÖZ MAKYAJI TÜYOLARI
Büyük gözler, makyajda geniş bir oyun alanı sunar ancak yanlış uygulamalarla gözler olduğundan fazla öne çıkabilir. Bu nedenle büyük göz makyajında denge esastır. Göz kapağında çok açık ve parlak renklerin yoğun kullanımı, gözleri olduğundan daha büyük gösterebilir. Büyük gözlerde koyu tonlar kontrollü şekilde kullanılabilir. Özellikle katlanma çizgisine yerleştirilen orta koyulukta farlar, göze derinlik kazandırır. Alt kirpik diplerine çok sert çizgiler çekmek yerine, yumuşak gölgelendirmeler tercih edilmelidir. Eyeliner uygulaması çok kalın olmamalı, kirpik diplerine yakın tutulmalıdır.
KÜÇÜK GÖZ MAKYAJI TÜYOLARI
Küçük göz makyajında temel hedef, gözü daha büyük ve açık göstermektir. Bunun için far yerleşimi büyük önem taşır. Göz kapağının tamamını koyu renkle kaplamak, gözü daha da küçük gösterir. Bunun yerine açık ve aydınlık tonlar ön planda tutulmalıdır. Alt kirpik çizgisine çekilen koyu kalem, küçük gözlerde bakışı aşağı çekebilir. Bu nedenle alt kirpiklerde daha yumuşak ve dağılmış uygulamalar tercih edilmelidir. Maskara ise özellikle üst kirpiklerin orta ve dış kısmına yoğunlaştırılmalı, kirpikler tek tek ayrılmalıdır. Bu teknik, gözü daha geniş ve uyanık gösterir. küçük gözlü kişilerin hem günlük hem de özel günde kullanabileceği bu teknikle gözler makyajda daha iyi öne çıkabilir.