Göz makyajında istenen etkiyi yakalamanın yolu, göz şekline uygun uygulamalardan geçer. Gözleri olduğundan daha büyük, daha çekik ya da daha dengeli göstermek mümkün olabilir. Ancak bunun için doğru kontür tekniklerini bilmek gerekir. Evde yapılan göz makyajında çoğu zaman genel geçer yöntemler tercih edilir. Sizler için hazırladığımız yazımızda göz şekline göre makyaj nasıl yapılır? Evde göz şekline göre kontür makyajı yapmanın püf noktaları hakkında bilinmesi gerekenleri derledik.

GÖZ ŞEKLİNE GÖRE MAKYAJ NASIL YAPILIR?

Göz şekline göre makyaj, gözleri olduğundan farklı göstermek için değil; göz yapısının doğal avantajlarını öne çıkarmak için uygulanır. Her göz yapısının ışığı tutma biçimi, kapak alanı ve bakış derinliği farklıdır. Bu nedenle tek tip far, eyeliner ya da maskara uygulaması her gözde aynı etkiyi yaratmaz. Badem, düşük kapaklı, yuvarlak, büyük ya da küçük gözler için makyaj yönü değişir. Göz şekline göre yapılan makyajda temel hedef; gözü daha dengeli, bakışı daha açık ve ifadeyi daha net göstermektir. Bunun için renk yerleşimi, gölgelendirme ve çizgi yönü bilinçli şekilde belirlenmelidir.

Evde göz şekline göre makyaj yapmak için profesyonel tekniklere değil, doğru gözleme ihtiyaç vardır. Ayna karşısında gözü kapatıp açarak kapak düşüklüğü, katlanma çizgisi ve gözün dış köşesinin yönü incelenmelidir. Bu küçük analiz, yapılacak tüm makyajın temelini oluşturur. Ev ortamında en sık yapılan hata, her iki göze de simetrik ama göz yapısına aykırı uygulamalar yapmaktır. Oysa göz şekline göre makyajda amaç simetri değil, denge yaratmaktır. Farı katlanma çizgisinin biraz üstüne taşımak, eyeliner çizgisini göz yapısına göre yönlendirmek, evde de profesyonel görünümlü sonuçlar elde edilmesini sağlar. GÖZ ŞEKLİNE GÖRE MAKYAJDA PÜF NOKTALARI

Göz makyajında en önemli püf noktası, koyu renklerin konumudur. Koyu tonlar gözü küçültür, açık tonlar ise genişlik hissi verir. Bu nedenle koyu farın nereye yerleştirildiği, makyajın sonucunu doğrudan etkiler. Far geçişlerinin sert olmaması, bakışın daha yumuşak ve dengeli görünmesini sağlar. Bir diğer kritik detay eyeliner kullanımıdır. Kalın ve düz eyeliner her göz şekline uygun değildir. Bazı gözlerde çizgiyi yukarı taşımak gerekirken, bazı gözlerde ince ve kesintisiz bir çizgi daha etkili olur. Maskara uygulamasında da kirpiklerin yönü önemlidir; her kirpiği eşit boyamak yerine, ihtiyaca göre dış köşeleri vurgulamak daha doğru bir yaklaşım sunar.