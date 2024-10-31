Gözlerimizin altındaki şişlikler neden oluşur? Tedavi yöntemleri nelerdir?
Yorgunluk, uykusuzluk, genetik faktörler, açlık ve susuzluk veya bazı hastalıklardan dolayı gözlerimizin altı şişer ve torba halini alır. Bu istenmeyen durumun kaynağına ve tedavi yöntemlerine gelin birlikte bakalım.
Yaşlanmanın ilk belirtileri genellikle göz ve çevresinde kendini gösterir. Bu durum zaman içerisinde kişiyi rahatsız edebilir. Bunun yanı sıra sarkan göz çevresi, kişinin görüş alanını da kapatabilir. Peki, neler yapılmalı ve nelere dikkat edilmelidir?
Göz altı torbası nedir?
Göz altı torbaları, göz çevresindeki yağ torbalarından kaynaklanır. Yaş ilerledikçe, bu yağ torbalarını geride tutan zar gevşer; yağlar öne doğru gelir, iyice belirginleşir. Ancak yapısal nedenlerle genç yaşlarda da bu yağ torbaları belirgin olabilir.
Göz altı torbaları neden olur?
Göz altı torbalarının oluşum nedenleri arasında yer çekimini en başta sayabiliriz. Özellikle sabahları ortaya çıkmasının nedeni yattığımızda kan dolaşımının farklı bir şekilde gerçekleşmesi ve yer çekiminin etkisi ile göz çevresinde sıvı birikmesi gerçekleşmesindendir.
Göz altı torbalarının yaşlılık dışında bir nedeni de dengesiz beslenme olabilir. Çok fazla tuzlu besin tüketmek göz altında sıvı birikmesine sebep olabilir. Buna ek olarak böbrek hastalarında da göz altı torbaları su birikmesi sebebi ile görülebilmektedir.
Uykusuzluk ve alerji
Uzun süre uykusuz kalmak da göz altı torba oluşumuna neden olabilir. Buna ek olarak sigara kullanma alışkanlığının da yapılan araştırmalarda torbalanmaya sebep olduğu belirlenmiştir.
Göz altı torbalarının oluşumuna katkı sağlayan bir başka etmen ise alerjik reaksiyonlardır. Bazı alerjik reaksiyonlar göz ve çevresinin şişmesine ve sonunda göz altı torbasının oluşmasına zemin hazırlar. Dolayısıyla neyin göz altı torbasına sebep olduğu iyi araştırılmalıdır. Bu sayede kişilerin tedavi süreçleri buna göre ilerler.
Göz altı torbaları nasıl geçer?
Göz altı torbalarını evde geçirmek ve hafiflemesini sağlamak için uygulanabilecek birkaç yöntem bulunur. Bu uygulanabilecek yöntemler arasında basit çözümler, cilt bakım ürünlerinin kullanımı ya da cerrahi müdahaleler bulunabilir. Göz altı torbalarının geçirmenin yolları şöyle sıralanabilir:
- Soğuk kompres uygulaması yapın
- Günlük uykunuzu alın
- Cilt bakım ürünlerinden yararlanın
- Başınızı yüksek bir yerde tutun
- Sıvı tüketimini azaltın
- Çay poşetlerinden yararlanın
Göz altı torbaları için ameliyat
Blefaroplasti olarak da bilinen kozmetik göz kapağı cerrahisi, alt göz kapaklarının altındaki cildi düzgünleştirebilir ve sıkılaştırabilir. Blefaroplasti ayrıca şişmiş veya sarkık göz kapaklarını tedavi etmek için de kullanılabilir.
Göz altındaki torbalar için alt kapakta gerçekleştirilen blefaroplasti tipik olarak lokal anestezinin yanı sıra sedasyon altında ayakta uygulanan bir tedavi prosedürü olarak gerçekleştirilir. (Bazı durumlarda genel anestezi kullanılabilir.)
Ameliyat öncesi hazırlık ve insizyon teknikleri
Ameliyattan önce cerrah, kesi yapılacak yeri belirtmek için göz altı bölgesini işaretler. Tipik olarak, insizyonlar alt göz kapağının içinden veya kirpiklerin altından yapılır. İnsizyonlar yapıldıktan sonra cerrah, insizyonları küçük çözünebilir dikişlerle kapatmadan önce fazla yağı ve ekstra cildi çıkarır. İstenen sonuç daha pürüzsüz, “kalkmış” bir cilttir.