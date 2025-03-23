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        Haberler Gündem "Gözaltına alınan kadınların çıplak aramayı reddettikleri gerekçesiyle darbedildiği" iddiasına yalanlama

        "Gözaltına alınan kadınların çıplak aramayı reddettikleri gerekçesiyle darbedildiği" iddiasına yalanlama

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Gözaltına alınan kadınlar, 'çıplak aramayı' reddettikleri gerekçesiyle darbedildi" iddialarını yalanladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2025 - 00:49 Güncelleme: 23.03.2025 - 00:55
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        Kadınlara darp iddialarına yalanlama
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        DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Gözaltına alınan kadınlar, 'çıplak aramayı' reddettikleri gerekçesiyle darbedildi" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

        Gözaltına alınanlara mevzuat hükümleri çerçevesinde arama yapıldığı, çıplak arama gibi bir uygulamanın söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, "İddiaya konu kişilere yönelik Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine uygun standart prosedür izlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.

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        #DMM
        #kadınlara dar
        #haberler
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