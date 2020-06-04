Gözde kızarıklık; beyaz yüzeysel tabakanın her hangi bir tepki ile kızarmasıdır. Ve pek çok nedene bağlı olarak meydana gelebilir:

Kılcal damarlara etken olabilecek her hangi bir göz rahatsızlığı,

Göze bir cisim batması,

Gözde kuruluk,

Konrtak lenslerin tahriş etmesi,

Toz, polen, duman,

Aşırı soğuk rüzgar,

Göz tansiyonu,

Kimyasal maddeler,

Kozmetik ürünler,

Ağlamak,

Yüksek tansiyon,

Alerjiler,

Göz nezlesi,

Gripal enfeksiyonlar,

Bilgisayar ve mikroskop ile göz odaklı çalışma,

Kitap okuma,

Televizyon izleme,

Havuzlarda klor bulunması,

Deniz suyu

Güneş

ve daha bir çok çevresel faktör ve hastalıklar gözlerde kızarmaya neden olmaktadır.

Göz kızarıklığı önemsenmesi gereken bir durumdur. Bazı nedenler göz hastalığı işareti olabileceği için bir göz hekimine gitmek gereklidir. Gözün kızarmasında oluşan nedenler tetkik edilerek bir tedavi uygulanması sağlanmalıdır. Göz, görmeyi sağlayan en önemli organımızdır. O açıdan basit olarak algılanması daha büyük kayıplara neden teşkil edebilir.

Göz kızarıklığının oluşması halinde buz dolu bir torba ile göze soğuk kompres yapmak ve kesinlikle oğuşturmamak gereklidir. Gözün aşırı yorgun olması neden ile oluşan kızarıklıklar dinlenme sağlanarak geçirilebilir. Uzun süreli göz yorulması ile bozukluğa gidecek etkiler yaratabilir.

Çevresel faktörlerin etken olduğu kızarmalarda ortamlardan gözleri korumak suretiyle önlem alınabilir. Göz rahatsızlığından ötürü oluşan göz kızarıklığı hekimin önerdiği damla, krem ya da ilaçlar ile tedavi edilebilecektir.