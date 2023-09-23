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YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 1. yerleştirme kapsamında herhangi bir bölüm kontenjanına giremeyen adaylar, 12-17 Eylül tarihlerinde ek tercih başvurularını ÖSYM'ye iletti. Adaylar, şimdi ise ÖSYM'nin yapacağı açıklamayı bekliyor. Zira ÖSYM'den gelecek olan açıklamayla beraber adayların üniversite hayalini gerçeğe dönüştürüp dönüştüremeyecekleri netlik kazanacak. Peki, 2023 YKS 2. ek yerleştirme (tercih) sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte detaylar...