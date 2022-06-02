Kira artış oranı kontratın yapıldığı ay baz alınarak 12 aylık enflasyon ortalaması alt sınır olmak üzere yapılmaktadır. Dolayısıyla Mayıs ayı enflasyon oranları açıklandığında, 2022 Mayıs ayındaki 12 aylık kira artış oranı baz alınarak Haziran ayı kira artış oranı belli olacak. Mayıs ayı enflasyonu ise 3 Haziran Cuma günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak. İşte, detaylar...