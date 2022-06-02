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Haziran ayı kira artış oranı belli oldu mu? Gözler TÜİK tarafından açıklanacak verilerde

Haziran ayı kira artış oranı belli oldu mu? Enflasyon verileri öncesinde bu soruların cevabı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, TEFE TÜFE Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

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    Gözler TÜİK verilerinde! Kira artış oranı belli oldu mu? TEFE TÜFE Haziran ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

     

    Kira artış oranı kontratın yapıldığı ay baz alınarak 12 aylık enflasyon ortalaması alt sınır olmak üzere yapılmaktadır. Dolayısıyla Mayıs ayı enflasyon oranları açıklandığında, 2022 Mayıs ayındaki 12 aylık kira artış oranı baz alınarak Haziran ayı kira artış oranı belli olacak. Mayıs ayı enflasyonu ise 3 Haziran Cuma günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak. İşte, detaylar...
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    Gözler TÜİK verilerinde! Kira artış oranı belli oldu mu? TEFE TÜFE Haziran ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

    HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

    Haziran ayı kira artış oranı mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşecek. Mayıs enflasyon oranı 3 Haziran tarihinde saat 10.00'da açıklanacak.
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    Gözler TÜİK verilerinde! Kira artış oranı belli oldu mu? TEFE TÜFE Haziran ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

    MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

    TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mayıs ayı için yüzde %34,46 oldu.

    Örnek konut kirası: 1.000 TL

    Kira artış oranı: %34,46

    Mayıs ayı kira artış tutarı: 344,6 TL

    Mayıs ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.344,6 TL

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