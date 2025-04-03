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        Haberler Sağlık Gözlük numaranız sürekli değişiyorsa dikkat! | Sağlık Haberleri

        Gözlük numaranız sürekli değişiyorsa dikkat!

        Gözlük numarası sıkça değişiyorsa dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyaran Doç. Dr. Efekan Coşkunseven, "Puslu ya da bulanık görme varsa katarakt varlığından şüphelenilebiliyor" dedi. Katarakt ve robot destekli katarakt tedavileri hakkında bilgi verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 15:26 Güncelleme: 03.04.2025 - 15:26
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        Gözlük numaranız sürekli değişiyorsa dikkat!
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        Yaşın ilerlemesinden en fazla etkilenen organlardan biri de gözler olarak biliniyor. Gözlerde, yaşla katarakt sorunu meydana gelebiliyor. "Yaşlanma sonucunda göz merceğinin şeffaflığını kaybetmesiyle ortaya çıkan yaygın bir rahatsızlık olan kataraktta diyabet, UV ışığına maruziyet, genetik faktörler de rol alıyor" diyen Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Efekan Coşkunseven, "Göz merceği yaşın ilerlemesiyle protein birikimi nedeniyle bulanıklaşır. Ailede katarakt geçmişi olması, güneş ışığına uzun süre maruz kalmak, diyabet gibi kronik hastalıklar ve göz yaralanmaları gibi travmalar sonucu katarakt gelişebilir. Uzun süreli ilaç kullanımları, sigara ve alkol tüketimi katarakt oluşum riskini artırabilir" açıklaması yaptı.

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        ERKEN TANI ÖNEMLİ

        Kataraktın belirtileri hakkında görüş veren Coşkunseven, "Katarakt nedeniyle sanki sisli bir camın arkasından bakıyormuş gibi bulanık veya puslu görme olabilir. Parlak ışıklar rahatsız edici hale gelebilir ve geceleri görme zorluğu artabilir. Renkler soluklaşır ve daha az parlak görünür. Tek gözde çift görme oluşabilir. Görme bozukluğu ilerledikçe gözlük numaraları sık değişim meydana gelebilir ve gözlük numaraları yenilebilir. Katarakt tedavisinde erken tanı çok önemli, doğru zamanda yapılan bir cerrahi hastaların yaşam kalitesini büyük ölçüde artırmaktadır" şeklinde konuştu.

        YAŞ İLERLEDİKÇE GÖZ SAĞLIĞINA DAHA FAZLA DİKKAT EDİLMELİ

        Doç. Dr. Efekan Coşkunseven, "Yaşlanmayla göz sağlığına daha fazla dikkat edilmesi ve düzenli göz muayenelerinin ihmal edilmemesi gerekmektedir. 40 yaşın üzerinde yakını görmek için yapılan lensi alıp yerine trifokal ya da multifokal özellikte bir lens koymak şu anda en yaygın tedavi yöntemlerinin başında gelir. Aslında bu yöntem katarakt tedavisiyle karşılaştırıldığında her aşamalarda aynıdır. Bu yöntem sayesinde hastalar hem uzak hem orta hem de yakın mesafeyi net görürken lensleri değiştirildiği için bir daha katarakt da gelişmez" dedi.

        KATARAKT İLERLERSE TEDAVİSİ GENELLİKLE CERRAHİ

        Kataraktın erken evrede gözlük veya kontakt lenslerle yönetilebileceğine değinen Coşkunseven, "Ancak katarakt ilerlediğinde tedavi genellikle cerrahidir. Gözdeki bulanık lens ultrasonik dalgalarla parçalanarak çıkarılır ve yerine yapay bir lens yerleştirilir. Ultrasonik titreşimler kullanılarak bulanıklaşmış lens küçük parçalar halinde çıkarılır. Yerine yapay bir lens yerleştirilir. Bunun yanında robotik lazer destekli katarakt cerrahisi de vardır. Robotik lazerle katarakt cerrahisinde istenilen şekil ve açıda lazerle yapılır. Burada lensi çevreleyen zarın yuvarlak şekilde kesilmesi ameliyatın kritik bir aşamasıdır. Robotik lazer ameliyatlarında bu aşama saniyeler içerisinde istenilen çapta, şekilde ve görme yolu üzerinde oluşturulur. Bu pencerenin büyüklüğü katarakt alındıktan sonra koyulacak lensin lokasyonu için önemli bir faktördür. Robotik lazer, sertleşmiş ve katarakt haline gelmiş lens materyalini küçük parçalara ayırarak işlemi hızlandırır ve enerji ihtiyacını azaltır. Gözde astigmat varsa torik lensler kullanılır. Burada en kritik nokta bu lensin astigmatın aksına uygun yerleştirilmesidir. Robotik lazer ameliyatlarında iris tanıma ve işaretleme sayesinde lens doğru bir şekilde konumlandırılır. Ayrıca astigmatı düzeltmek için yapılan kesiler de lazerle hızlı ve hassas şekilde oluşturulur" dedi.

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