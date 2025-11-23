Göztepe: 0 - Kocelispor: 0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Göztepe, 23 puana yükseldi. Kocaelispor ise puanını 15 yaptı.

Göztepe, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı. Süper Lig'in gelecek haftasında Göztepe, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Kocaelispor, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. 2 KIRMIZI KART VAR'DAN DÖNDÜ! Hakem Ali Yılmaz'ın ilk yarıda verdiği iki kırmızı kart kararı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Maçın 44. dakikasında Kocaelisporlu Balogh, Miroshi'ye yaptığı müdahale nedeniyle direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı. Pozisyon VAR tarafından incelendikten sonra hakem kararını geri aldı ve oyun faulle devam etti.