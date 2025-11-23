Habertürk
        Göztepe: 0 - Kocelispor: 0 | MAÇ SONUCU

        Göztepe: 0 - Kocelispor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile Kocaelispor 0-0 berabere kaldı.

        Giriş: 23.11.2025 - 16:55 Güncelleme: 23.11.2025 - 16:55
        İzmir'de kazanan yok!
        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

        Bu sonucun ardından Göztepe, 23 puana yükseldi. Kocaelispor ise puanını 15 yaptı.

        Göztepe, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.

        Süper Lig'in gelecek haftasında Göztepe, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Kocaelispor, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

        2 KIRMIZI KART VAR'DAN DÖNDÜ!

        Hakem Ali Yılmaz'ın ilk yarıda verdiği iki kırmızı kart kararı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

        Maçın 44. dakikasında Kocaelisporlu Balogh, Miroshi'ye yaptığı müdahale nedeniyle direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı. Pozisyon VAR tarafından incelendikten sonra hakem kararını geri aldı ve oyun faulle devam etti.

        İlk yarının uzatma bölümünde bu kez Göztepeli Miroshi, sert müdahale gerekçesiyle direkt kırmızı kart gördü. VAR'ın devreye girmesiyle ikinci kırmızı kart kararı da iptal edildi. Balogh ve Miroshi, kırmızı kartların iptal edilmesinin ardından sarı kart gördü.

