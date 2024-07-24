Göztepe: 1 - NK Istra'yı 1961: 2 | MAÇ SONUCU
Göztepe, Slovenya'daki kamp çalışmaları kapsamında dördüncü ve son hazırlık karşılaşmasında Hırvat ekibi NK Istra 1961'e 2-1 mağlup oldu.
Slovenya'da kamp çalışmalarını sürdüren Göztepe, dördüncü ve son hazırlık maçında Hırvat ekibi NK Istra 1961’e 2-1 yenildi.
Göztepe, Bled Spor Parkı’ndaki müsabakaya Arda Özçimen, Djalma Silva, Taha Altıkardeş, Lasse Nielsen, Koray Günter, Nazım Sangare, Doğan Erdoğan, Ahmed Ildız, David Tijanic, Romulo Cardoso ve Kubilay Kanatsızkuş’dan oluşan ilk 11’le başladı.
İlk yarıda 45. dakikada Dario Maresic’in penaltı vuruşundan kalesinde gol gören Göztepe’de Cardoso 45+4. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirmedi.
50. dakikada Yalçın Kayan’ın penaltı golüyle eşitliği sağlayan sarı-kırmızılı ekip, 76. dakikada Matej Vuk'un golüne engel olamadı.
Müsabaka Hırvat ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
İzmir temsilcisinde transferi dün açıklanan Novatus Miroshi oyuna sonradan dahil oldu.
Slovenya kampını yarın tamamlayacak sarı-kırmızılı kafile, Türkiye'ye dönecek.