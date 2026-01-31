Habertürk
        Göztepe: 2 - Fatih Karagümrük: 1 | MAÇ SONUCU

        Göztepe: 2 - Fatih Karagümrük: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, evinde Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. İlk yarıda Junior Olaitan ve Janderson'un attığı gollerle 1-0'dan geri dönen Göztepe, puanını 39'a yükseltti. Sonuncu sırada yer alan Fatih Karagümrük ise haftayı 9 puanla tamamladı.

        Habertürk
        Giriş: 31.01.2026 - 22:07 Güncelleme: 31.01.2026 - 22:07
        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Isonem Park Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Göztepe oldu.

        İzmir ekibine 1-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 20'da Junior Olaitan ve 45+1. dakikada Janderson atarken, konuk ekibin tek golünü ise 13. dakikada Serginho kaydetti.

        Bu sonuçla beraber ligdeki yenilmezlik serisini beş maça çıkaran Sarı Kırmızılılar, puanını 39'a çıkardı. Sonuncu sırada bulunan Fatih Karagümrük ise 9 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Göztepe, Konyaspor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük, Antalyaspor'u ağırlayacak.

