        Göztepe: 3 - Beşiktaş: 2 | MAÇ SONUCU

        Göztepe: 3 - Beşiktaş: 2 | MAÇ SONUCU

        Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Göztepe'ye 3-2 yenildi.

        Giriş: 07.12.2025 - 20:13 Güncelleme: 07.12.2025 - 20:13
        Beşiktaş son sette kaybetti!
        Beşiktaş, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında deplasmanda karşılaştığı Göztepe'ye 3-2 mağlup oldu.

        Taraftarların küfürlü tezahüratları ve sahaya yabancı madde atılması nedeniyle bir süre duran maç, seyircisiz devam edip yaklaşık 4 saat sürdü.

        Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

        Hakemler: Akif Kabak, Gani Arslan

        Göztepe: Hollock, Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak, Scuka, İlayda Uçak, Rotar (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Atkinson, Sude Hacımustafaoğlu, Nazlı Eda Kafkas, Haneline)

        Beşiktaş: İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel, Julia, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Buse Sonsırma Kayacan, Ceren Nur Domaç, Kullerkann, Merve Tanıl)

        Setler: 20-25, 25-23, 25-23, 18-25, 15-10

        Süre: 234 dakika

