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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Göztepe Göztepe: 3 - Erzurumspor FK: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Göztepe: 3 - Erzurumspor FK: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig 29. haftanın kapanış maçında Göztepe, sahasında Erzurumspor FK'yi 3-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 22:48 Güncelleme: 08.04.2024 - 22:48
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        Göztepe 3 puanı 3 golle aldı
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        Stat: Gürsel Aksel

        Hakemler: Ali Yılmaz, Haydar Avcı, Ferhat Çalar

        Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton (Dk. 90 Nielsen), Celil Yüksel (Dk. 85 Atınç Nukan), Tarkan Serbest, Yalçın Kayan (Dk. 75 Kubilay Kanatsızkuş), Dennis, Messaoudi (Dk. 75 Ramon), Ümit Akdağ, Ogün Bayrak, Romulo (Dk. 90 Mamah),

        Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Yakup Kırtay, Süleyman Koç (Dk. 82 Muhammed Emin Yavaş), Sefa Akgün (Dk. 72 Rosheuvel), Eren Tozlu, Ufuk Budak (Dk. 24 Özgür Sert), Muhammed Furkan Özhan, Mustafa Yumlu, Lameira, Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp,

        Goller: Dk.1, Dk. 71 Romulo, Dk. 76 Dennis, (Göztepe),

        Kırmızı kart: Dk. 59 Celal Hanalp (Erzurumspor FK)

        Sarı kartlar: Dk. 61 Romulo, Dk. 86 Tarkan Serbest (Göztepe), Dk. 70 Muhammet Furkan Özhan (Erzurumspor FK)

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