Göztepe 3 maçta kalesini gole kapattı

Trendyol Süper Lig’e iyi bir giriş yapan Göztepe, ilk 3 haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Henüz yenilgi yüzü görmeyen İzmir ekibi, bu süreçte rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde ise gol görmedi. Geçtiğimiz sezon savunma performansıyla zaman zaman eleştirilen Stanimir Stoilov’un öğrencileri, bu sezon hem taraftarlarından hem de futbolseverlerden bu anlamda tam not aldı. Kale için de Mateusz Lis’in ilk tercih olacağı ifade edilirken, o bölgeye bir transferin yapılması beklenmiyor. Stoper hattında geçtiğimiz sezondan büyük bir değişiklik yapmayan Göztepe, sadece Godoi’yi kadrosuna kattı. İzmir ekibi, savunma anlamındaki bu istikrarını gelecek haftalarda da devam ettirip, Avrupa hedefi için önemli bir yol kat etmek istiyor.

DEFANS HATTI MAÇ MAÇ PLANLANIYOR

Savunma performansıyla öne çıkan Göztepe’de Teknik Direktör Stanimir Stoilov, maç maç defans hattında değişikliğe gidiyor. Deneyimli çalıştırıcı, Rize deplasmanında Taha, Heliton ve Bokele'yi ilk 11'de oynattı. Bulgar teknik adam, ikinci yarıda ise diğer stoperler Godoi ve Furkan'a şans verdi. İzmir’de oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında ise Godoi, Heliton ve Bokele'yi sahaya süren Stoilov, maçın gidişatına göre yine iki stoperi Taha ve Furkan'ı oyuna aldı. Sarı-kırmızılılarda son olarak oynanan Karagümrük deplasmanında ise Furkan, Heliton ve Bokele üçlüsü forma giydi. Godoi sakatlığından dolayı süre alamazken, Taha ise son dakikalarda oyuna dahil oldu.