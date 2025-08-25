Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe 3 maçta kalesini gole kapattı - Göztepe Haberleri

        Göztepe 3 maçta kalesini gole kapattı

        Göztepe, Trendyol Süper Lig'de oynadığı ilk 3 maçta kalesini gole kapatarak, önemli bir savunma performansına imza attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 15:22 Güncelleme: 25.08.2025 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göztepe kalesini gole kapattı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’e iyi bir giriş yapan Göztepe, ilk 3 haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Henüz yenilgi yüzü görmeyen İzmir ekibi, bu süreçte rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde ise gol görmedi. Geçtiğimiz sezon savunma performansıyla zaman zaman eleştirilen Stanimir Stoilov’un öğrencileri, bu sezon hem taraftarlarından hem de futbolseverlerden bu anlamda tam not aldı. Kale için de Mateusz Lis’in ilk tercih olacağı ifade edilirken, o bölgeye bir transferin yapılması beklenmiyor. Stoper hattında geçtiğimiz sezondan büyük bir değişiklik yapmayan Göztepe, sadece Godoi’yi kadrosuna kattı. İzmir ekibi, savunma anlamındaki bu istikrarını gelecek haftalarda da devam ettirip, Avrupa hedefi için önemli bir yol kat etmek istiyor.

        DEFANS HATTI MAÇ MAÇ PLANLANIYOR

        Savunma performansıyla öne çıkan Göztepe’de Teknik Direktör Stanimir Stoilov, maç maç defans hattında değişikliğe gidiyor. Deneyimli çalıştırıcı, Rize deplasmanında Taha, Heliton ve Bokele'yi ilk 11'de oynattı. Bulgar teknik adam, ikinci yarıda ise diğer stoperler Godoi ve Furkan'a şans verdi. İzmir’de oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında ise Godoi, Heliton ve Bokele'yi sahaya süren Stoilov, maçın gidişatına göre yine iki stoperi Taha ve Furkan'ı oyuna aldı. Sarı-kırmızılılarda son olarak oynanan Karagümrük deplasmanında ise Furkan, Heliton ve Bokele üçlüsü forma giydi. Godoi sakatlığından dolayı süre alamazken, Taha ise son dakikalarda oyuna dahil oldu.

        MIROSHI, ORTA SAHAYA DEVŞİRİLDİ

        Göztepe’nin 22 yaşındaki Tanzanyalı oyuncusu Novatus Miroshi, geçtiğimiz sezon zaman zaman savunma hattında oynasa da hem geçtiğimiz sezonun son bölümlerinde hem de bu sezon orta saha rotasyonuna girdi. Savunmanın her yerinde oynayabilen Miroshi, defansif orta sahanın yanı sıra merkez orta saha olarak da şans bulmaya başladı. Böylelikle Teknik Direktör Stanimir Stoilov’un büyük bir eksiklik olmadığı sürece Tanzanyalı oyuncuyu stoper hattında kullanmaması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı!
        İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi son düzlüğe varmış bulunuyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi son düzlüğe varmış bulunuyoruz
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        2 kadın öldü, 1 çocuk ağır yaralı! Kahreden manevra!
        2 kadın öldü, 1 çocuk ağır yaralı! Kahreden manevra!
        TMSF'den 12 ihale
        TMSF'den 12 ihale
        Trump-Musk kavgasının ardından üçüncü parti tartışması
        Trump-Musk kavgasının ardından üçüncü parti tartışması
        Kartal'ın stoperi Juve'den!
        Kartal'ın stoperi Juve'den!
        Hollandalı 2 çocuk ölmüştü! 2 işletmeden 4 kişi gözaltına alındı!
        Hollandalı 2 çocuk ölmüştü! 2 işletmeden 4 kişi gözaltına alındı!
        3 büyüklerin transferleri dünya gündeminde
        3 büyüklerin transferleri dünya gündeminde
        Rus yüzücü İstanbul Boğazı'nda kayboldu
        Rus yüzücü İstanbul Boğazı'nda kayboldu
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz değerlendirmesi
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz değerlendirmesi
        Avrupa'da türk haftası!
        Avrupa'da türk haftası!
        YKS tercih sonuçları açıklandı
        YKS tercih sonuçları açıklandı
        "Bu kadroları yönetmek zor!"
        "Bu kadroları yönetmek zor!"
        Ferdi Zeyrek'in kızının okulu belli oldu
        Ferdi Zeyrek'in kızının okulu belli oldu
        Kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
        Kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi
        Avrupa'nın enerji devine yeni Trump darbesi
        Avrupa'nın enerji devine yeni Trump darbesi
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları