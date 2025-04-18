Göztepe - Beşiktaş maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. İki takım arasında geride kalan 57 maçtan 30'unu Beşiktaş, 11'ini Göztepe kazanırken, 16 müsabaka da ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Bu sezon ligde ve Türkiye Kupası'nda oynanan iki maçı da Göztepe, 4-2 ve 3-1'lik skorlarla kazanmıştı. Peki, "Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe - Beşiktaş maçı hangi kanalda?" İşte Göztepe - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri...