Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Göztepe'nin konuğu oluyor. Gürsel Aksel Stadı'nda mücadele öncesinde futbolseverler, "Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtını aramaya başladı. Süper Lig'de çıktığı 29 mücadelede 13 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, 48 puanla 5. sırada yer alıyor. İşte Göztepe - Beşiktaş mücadelesinin tarihi ve maç saati...
Göztepe - Beşiktaş maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. İki takım arasında geride kalan 57 maçtan 30'unu Beşiktaş, 11'ini Göztepe kazanırken, 16 müsabaka da ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Bu sezon ligde ve Türkiye Kupası'nda oynanan iki maçı da Göztepe, 4-2 ve 3-1'lik skorlarla kazanmıştı. Peki, "Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe - Beşiktaş maçı hangi kanalda?" İşte Göztepe - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri...
GÖZTEPE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Göztepe-Beşiktaş maçı 19 Nisan Cumartesi akşamı saat 19:00'da oynanacak.
GÖZTEPE-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 32. haftasında Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
EKSİKLER
Beşiktaş'ta beş futbolcu, Göztepe müsabakasında forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Elan Ricardo, Emirhan Topçu ve Ernest Muçi'nin müsabakada forma giymesi beklenmiyor.
Beşiktaş, İzmir'deki son 10 maçta 7 galibiyet aldı
İki takım arasında ligde oynanan son 10 maçta Beşiktaş rakibini 7 kez mağlup etti.
Taraflar arasında oynanan söz konusu karşılaşmalarda Göztepe 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.
Beşiktaş son 10 karşılaşmada 20 gol atarken, Göztepe ise fileleri 12 kez havalandırdı.
İki takım arasında İzmir'de oynanan son iki maçta Beşiktaş, rakibine üstünlük kurdu.
BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11
Mert; Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku; Amir, Gedson; Arroyo, Rafa Silva, Semih ve Mustafa.