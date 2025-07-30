Göztepe, Brezilyalı sağ bek Ruan Teixeira ile anlaştı!

Göztepe, Atletico Goianiense forması giyen Brezilyalı sağ bek Ruan Teixeira ile ile her konuda anlaşmaya vardı.

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Göztepe, transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Kadro planlaması kapsamında eksik bölgelere takviye yapan sarı-kırmızılılar, şu ana kadar Arda Okan Kurtulan, Allan Godoi, Rhaldney, Junior Olaitan, Amin Cherni, Janderson ve Ibrahim Sabra'yı renklerine bağladı.