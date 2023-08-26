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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol 1. Lig Göztepe Göztepe - Çorum FK: 1-2 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Göztepe - Çorum FK: 1-2 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Göztepe'ye konuk olan Ahlatcı Çorum FK, rakibini 2-1 mağlup edip puanını 6'ya çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 23:58 Güncelleme: 26.08.2023 - 23:58
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        Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

        Stadının zemininin yetişmemesi nedeniyle ilk haftadaki Sakaryaspor karşılaşmasını Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynamak zorunda kalan Göztepe, bu sezon Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk maçına çıkmış oldu.

        İlk 2 haftada ligde gol atmayan 5 ekipten biri olan Göztepe, taraftarının yoğun destek gösterdiği karşılaşmada ilk kez golle atma başarısını gösterdi.

        Stat: Gürsel Aksel

        Hakemler: Ali Yılmaz, Nurettin Dinçer Demir, Kadir Beyaz

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        Göztepe: Lis, Ali Dere (Dk. 46 Yunus Emre Gedik), Ogün Bayrak, Atınç Nukan, Tarkan Serbest, Yalçın Kayan, Celil Yüksel (Dk. 60 Taha Altıkardeş), Traore (Dk. 70 Kubilay Kanatsızkuş), Diouf, Nielsen (Dk. 60 Tijanic), Messaoudi (Dk. 76 Palmer)

        Ahlatcı Çorum FK: Ali Türkan, Toure, Inainfe, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan (Dk. 76 Berkay Can Değirmencioğlu), Atakan Akkaynak (Dk. 66 Murat Yıldırım), Ahmet İlhan Özek (Dk. 87 Sinan Kurumuş), Atakan Cangöz, Verheydt (Dk. 76 Eren Aydın), Arda Yılmaztürk, Geraldo (Dk. 66 Suat Kaya)

        Goller: Dk.1 Geraldo, Dk.16 Atakan Akkaynak (Ahlatcı Çorum FK), Dk.18 Diouf (Göztepe)

        Sarı Kartlar: Dk. 32 Nielsen, Dk. 40 Traore, Dk. 42 Celil Yüksel, Dk. 45+2 Atınç Nukan, Dk. 90+2 Taha Altıkardeş (Göztepe), Dk. 80 Murat Yıldırım, Dk. 84 Toure, Dk. 90+4 Ali Türkan (Ahlatcı Çorum FK)

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