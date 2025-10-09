Göztepe'de Juan kendine geldi!

Trendyol Süper Lig'de son olarak evinde Başakşehir'i 1-0 yenerek milli maç arasına 16 puanla 3'üncü basamakta giren namağlup Göztepe'de Brezilyalı golcü Juan Silva son haftalarda toparlandı.

Vatandaşı Romulo'nun Alman ekibi Leipzig'e, Emersonn'un Toulouse'a satılmasının ardından sarı-kırmızılılar en büyük gol umutlarından biri olan Juan, sezona iyi bir başlangıç yapamadı.

İlk karşılaşmalarda sessiz kalan, net gol fırsatlarını değerlendiremeyen Juan, 2'nci haftada Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Fenerbahçe maçında da kırmızı kart görüp cezalı duruma düştü.