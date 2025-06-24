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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe'den dev teklife ret! - Futbol Haberleri

        Göztepe'den dev teklife ret!

        Göztepe, Bundesliga ekiplerinden Leipzig'in Romulo için yaptığı 16.5 milyon Euro'luk teklifi reddetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 12:23 Güncelleme: 24.06.2025 - 12:23
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        Göztepe'den dev teklife ret!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin Brezilyalı forveti Romulo, transfer döneminin en çok konuşlan ismi olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon oynadığı 33 maçta 17 gol, 10 asistlik performans sergileyen golcü futbolcuya teklifler gelmeye devam ediyor.

        Şu ana kadar Romulo için sarı-kırmızılı ekiple Almanya'dan Leipzig, Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma, Fransa'dan Monaco, Portekiz'den Sporting Lizbon, Belçika'dan Anderlecht, İngiltere’den Fulham, Wolverhampton ve Nottingham Forest temasa geçti. Bu takımlar arasında en ciddi yaklaşımı Leipzig yaptı.

        Alman temsilcisi, ilk teklifini 12 milyon Euro olarak iletirken, bu teklif sarı-kırmızılı ekip tarafından kabul görmedi. Alman ekibi teklifini güncelledi ve 15 milyon Euro’ya yükseltti. Bu bonservis bedeli de Göztepe tarafından yetersiz bulununca Leipzig tarafı son tekliflerini 16.5 milyon Euro olarak İzmir ekibine iletti.

        Sarı-kırmızılı yöneticiler de yine bu teklifi az bularak reddetti. Romulo’yu kadrosuna katmaya istekli olan Bundesliga ekibinin pazarlık masasından kalkmadığı öğrenildi. Tarafların kısa bir süre içerisinde ortak bir miktarda buluşup bu transferi sonlandırması bekleniyor.

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