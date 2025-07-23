Göztepe'den kaleye gençlik aşısı!
Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 2004 doğumlu milli kaleci Serhat Öztaşdelen'i kadrosuna kattı.
Giriş: 23.07.2025 - 22:31 Güncelleme: 23.07.2025 - 22:31
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Altınordu’nun 2004 doğumlu milli kalecisi Serhat Öztaşdelen ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Öztaşdelen, Körfez Brunga Tesisleri'nde, kulüp başkanı Recep Durul'un da katılımıyla düzenlenen imza töreninde kendisini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Genç file bekçisi, geçen yıl 20 Yaş Altı Elit Lig'de 3 maçta ay-yıldızlı formayı giydi.
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