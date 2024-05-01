Göztepe'den Onuachu bombası!

1’inci Lig’de geçen hafta evinde Gençlerbirliği’ni 2-0 yenerek 2 sene sonra Süper Lig’e dönmeyi garantileyen Göztepe, yeni sezon planlarına da erken başladı. Süper Lig’de güçlü ve kaliteli bir kadroyla mücadele etmeyi planlayan sarı-kırmızılılar Nijeryalı golcü Paul Onuachu’yu transfer etmek için kolları sıvadı. Şu an Trabzonspor’da kiralık olarak forma giyen, bonservisi ise Göztepe ile birlikte Sport Republic şirketinin yönettiği İngiltere ekibi Southampton’da olan Onuachu’nun yeni sezonda takıma kazandırılacağı ifade edildi.

LIS DE DEVAM EDECEK