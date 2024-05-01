Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Göztepe Göztepe'den Onuachu bombası! - Futbol Haberleri

        Göztepe'den Onuachu bombası!

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılıların transferdeki ilk hedefinin, Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 12:21 Güncelleme: 01.05.2024 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göztepe'den Onuachu bombası!
        ABONE OL
        ABONE OL

        1’inci Lig’de geçen hafta evinde Gençlerbirliği’ni 2-0 yenerek 2 sene sonra Süper Lig’e dönmeyi garantileyen Göztepe, yeni sezon planlarına da erken başladı. Süper Lig’de güçlü ve kaliteli bir kadroyla mücadele etmeyi planlayan sarı-kırmızılılar Nijeryalı golcü Paul Onuachu’yu transfer etmek için kolları sıvadı. Şu an Trabzonspor’da kiralık olarak forma giyen, bonservisi ise Göztepe ile birlikte Sport Republic şirketinin yönettiği İngiltere ekibi Southampton’da olan Onuachu’nun yeni sezonda takıma kazandırılacağı ifade edildi.

        LIS DE DEVAM EDECEK

        Trabzonspor’la 30 Haziran 2024 tarihinde sözleşmesi sona erecek 29 yaşındaki futbolcunun kariyerine Süper Lig’de devam etmek istediği de bildirildi. İlk bombayı Onuachu’yu kadroya dahil ederek patlamaya hazırlanan İzmir ekibinin, yine bonservisi Southampton’da olan kaleci Mateuzs Lis’le de yeni sezonda yola devam edeceği vurgulandı. Bu sezon Trabzonspor formasını 18 maçta terleten Paul Onuachu 12 gol attı. Bordo-mavililerin son olarak 2-0 geriden gelip 4-2 kazandığı Gaziantep FK maçında forma giyen Onuachu hat-trick yaparak karşılaşmaya damga vurdu. Göztepe'nin Süper Lig'e çıkmasında en büyük pay sahiplerinden biri olan Lis ise Türkiye'de profesyonel liglerin en az gole geçit veren kalecisi oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Saraçhane'de plastik mermi ve biber gazlı müdahale!
        Saraçhane'de plastik mermi ve biber gazlı müdahale!
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        İstanbul'da 1 Mayıs: Yollar kapalı, geniş güvenlik önlemleri
        İstanbul'da 1 Mayıs: Yollar kapalı, geniş güvenlik önlemleri
        Sendikalar Taksim Anıtı'na siyah çelenk bıraktı: "TOMA'ların, barikatların, biber gazlarının olmadığı 1 Mayısları özledik"
        Sendikalar Taksim Anıtı'na siyah çelenk bıraktı: "TOMA'ların, barikatların, biber gazlarının olmadığı 1 Mayısları özledik"
        Emekçinin enflasyonla imtihanı
        Emekçinin enflasyonla imtihanı
        Havadan Taksim Meydanı
        Havadan Taksim Meydanı
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        Girişimcilere destek için üst fon geliyor
        Girişimcilere destek için üst fon geliyor
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
        Bakan Tekin: Literatüre bakınca gördük ki bizim müfredatımız çocuklara diğer ülkelere göre iki katı bilgi yüklüyor
        Bakan Tekin: Literatüre bakınca gördük ki bizim müfredatımız çocuklara diğer ülkelere göre iki katı bilgi yüklüyor
        Kulüpler imzaları açıklayacak
        Kulüpler imzaları açıklayacak
        Trump'tan Biden'a tehdit
        Trump'tan Biden'a tehdit
        Bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?
        Bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        Ankara'da kuvvetli sağanak yağış! Yollar kapandı, elektrikler kesildi
        Ankara'da kuvvetli sağanak yağış! Yollar kapandı, elektrikler kesildi
        Bisikletine kamyonet çarpmıştı... Antrenman yapıyormuş!
        Bisikletine kamyonet çarpmıştı... Antrenman yapıyormuş!
        Kuaförde 2 kişiyi öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        Kuaförde 2 kişiyi öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        Emekli aylığı zammı dünya gündeminde
        Emekli aylığı zammı dünya gündeminde
        ABD'deki protestolarda tansiyon yükseldi!
        ABD'deki protestolarda tansiyon yükseldi!
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?