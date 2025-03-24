Göztepe, deplasmanda bekleneni veremedi!

Trendyol Süper Lig’de son haftalarda düşüşe geçen ve 7 maçtır galibiyete hasret olan Göztepe, dış saha performansında da adeta dibe vurdu.

Şu ana kadar taraftarından uzakta 13 maça çıkan sarı-kırmızılılar, bu süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyete imza attı. Sivasspor’la birlikte deplasmanda sadece 7 puana sahip olan İzmir ekibi, bu alanda 5’er puanı bulunan Hatayspor ve Adana Demirspor ile birlikte dış sahada en başarısız 4 takım arasında yer aldı.

İzmir ekibi, evinde ise tam tersi bir performansa imza atarak topladığı 30 puanla bu alanda en iyi üçüncü takım konumunda bulunuyor.