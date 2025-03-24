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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe, deplasmanda bekleneni veremedi - Göztepe Haberleri

        Göztepe, deplasmanda bekleneni veremedi

        Göztepe, bu sezon Trendyol Süper Lig'de dış saha maçlarında 7 puan toplayarak bu alandaki en başarısız 4 takım arasında yer aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 11:26 Güncelleme: 24.03.2025 - 11:26
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        Göztepe, deplasmanda bekleneni veremedi!
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        Trendyol Süper Lig’de son haftalarda düşüşe geçen ve 7 maçtır galibiyete hasret olan Göztepe, dış saha performansında da adeta dibe vurdu.

        Şu ana kadar taraftarından uzakta 13 maça çıkan sarı-kırmızılılar, bu süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyete imza attı. Sivasspor’la birlikte deplasmanda sadece 7 puana sahip olan İzmir ekibi, bu alanda 5’er puanı bulunan Hatayspor ve Adana Demirspor ile birlikte dış sahada en başarısız 4 takım arasında yer aldı.

        İzmir ekibi, evinde ise tam tersi bir performansa imza atarak topladığı 30 puanla bu alanda en iyi üçüncü takım konumunda bulunuyor.

        DIŞ SAHADAKİ TEK GALİBİYET MAÇI

        Taraftarından uzakta şu ana kadar 13 maça çıkan Göztepe, sadece Beşiktaş'ı 4-2’lik skorla yenmeyi başardı. İzmir ekibi; Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor ve Bodrum FK ile berabere kalırken, Samsunspor'a 4-3, Eyüpspor ve Kayserispor'a 1-0, Gaziantep FK ve Galatasaray'a 2-1, Başakşehir'e 4-1, Fenerbahçe'ye 3-2, Sivasspor'a da 3-1 kaybetti.

        29 Mart Cumartesi günü Trabzonspor’a konuk olacak sarı-kırmızılılar, deplasmandaki ikinci galibiyetini arayacak.

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