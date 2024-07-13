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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Göztepe Göztepe, eski kalecisi Ekrem Kılıçarslan'ı transfer etti - Futbol Haberleri

        Göztepe, eski kalecisi Ekrem Kılıçarslan'ı transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, daha önce de takımda forma giyen Ekrem Kılıçarslan'ı kadrosuna dahil etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 00:00 Güncelleme: 13.07.2024 - 00:00
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        Ekrem Kılıçarslan, tekrar Göztepe'de!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Daha önce de İzmir temsilcisinde forma giyen Ekrem Kılıçarslan, tekrar Sarı Kırmızılılar'a imza attı.

        Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Ekrem Kılıçarslan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Ekrem, daha önced de Eskişehirspor, Hatayspor ve Gaziantep FK ekiplerinde de forma giydi.

        Açıklamada ayrıca genç oyunculardan Erkam Kömür'ün sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu Teksüt Bandırmaspor'a kiralandığı kaydedildi.

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