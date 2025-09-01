Habertürk
        Göztepe, forvete takviye yapacak - Göztepe Haberleri

        Göztepe, forvete takviye yapacak

        Romulo ve Emersonn'u bonservisiyle birlikte satan Göztepe'nin forvet hattına iki transfer yapması bekleniyor.

        Giriş: 01.09.2025 - 10:53 Güncelleme: 01.09.2025 - 10:53
        Göztepe, forvete takviye yapacak!
        Trendyol Süper Lig’e iyi bir giriş yaparak ilk 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Göztepe, topladığı 8 puanla zirve takibini sürdürüyor.

        İzmir ekibi, yeni sezon öncesinde birçok oyuncusuyla yollarını ayırırken, birçok takviyeyle de kadrosunu güçlendirdi.

        Özellikle forvet hattında büyük bir değişim yaşayan sarı-kırmızılılar, Romulo ve Emersonn’u bonservisiyle birlikte satmayı başardı. Bu iki oyuncunun ayrılığı sonrasında golcü bölgesinde boşluk oluşurken, Göztepe’nin ise bu mevkiye iki takviye yapması bekleniyor.

        SABRA KİRALANACAK, İKİ TAKVİYE YAPILACAK

        Yeni sezona Romulo, Ibrahim Sabra, Juan, Janderson ve Emersonn forvet hattıyla giren Göztepe, daha sonra Romulo’yu Leipzig’e, Emersonn’u da Toulouse'a sattı. Böylece hücum hattında eksilen sarı-kırmızılılar, yeni takviyeler için harekete geçti. 2005 doğumlu Sabra’nın da kiralık olarak gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken, forvet hattına iki transferin yapılması bekleniyor. Sarı-kırmızılı yöneticilerin yeni adaylarla görüşmeler yaptığı ve önümüzdeki günlerde resmi adımların atılacağı öğrenildi.

        ROMULO VE EMERSONN'DAN ÖNEMLİ GELİR ELDE EDİLDİ

        Yaz transfer dönemi boyunca adı birçok takımla anılan Romulo, geçtiğimiz haftalarda Alman devi Leipzig’e 20 artı 5 milyon euro karşılığında transfer oldu. Kulüp rekorunu kıran transferin ardından bu kez Emersonn gelişmesi yaşandı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında, tıpkı Romulo gibi Atletico Paranaense’den transfer edilen 21 yaşındaki Brezilyalı forvetin yeni adresi Fransa oldu. Göztepe formasıyla kısa bir süre sahaya çıkan Emersonn’un transferi konusunda Ligue 1 ekibi Toulouse ile anlaşmaya varıldı. Sarı-kırmızılıların bu transferden de 3 milyon 200 bin Euro bonservis bedeli elde etmesi bekleniyor. Böylece Göztepe toplamda 28 milyon 200 bin Euro para kazanmış olacak.

