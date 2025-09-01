Göztepe, forvete takviye yapacak!

Trendyol Süper Lig’e iyi bir giriş yaparak ilk 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Göztepe, topladığı 8 puanla zirve takibini sürdürüyor.

İzmir ekibi, yeni sezon öncesinde birçok oyuncusuyla yollarını ayırırken, birçok takviyeyle de kadrosunu güçlendirdi.

Özellikle forvet hattında büyük bir değişim yaşayan sarı-kırmızılılar, Romulo ve Emersonn’u bonservisiyle birlikte satmayı başardı. Bu iki oyuncunun ayrılığı sonrasında golcü bölgesinde boşluk oluşurken, Göztepe’nin ise bu mevkiye iki takviye yapması bekleniyor.

SABRA KİRALANACAK, İKİ TAKVİYE YAPILACAK Yeni sezona Romulo, Ibrahim Sabra, Juan, Janderson ve Emersonn forvet hattıyla giren Göztepe, daha sonra Romulo’yu Leipzig’e, Emersonn’u da Toulouse'a sattı. Böylece hücum hattında eksilen sarı-kırmızılılar, yeni takviyeler için harekete geçti. 2005 doğumlu Sabra’nın da kiralık olarak gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken, forvet hattına iki transferin yapılması bekleniyor. Sarı-kırmızılı yöneticilerin yeni adaylarla görüşmeler yaptığı ve önümüzdeki günlerde resmi adımların atılacağı öğrenildi.