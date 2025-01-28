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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe Furkan Bayır'ı transfer etti - Futbol Haberleri

        Göztepe Furkan Bayır'ı transfer etti

        Göztepe, Corendon Alanyaspor'dan savunma oyuncusu Furkan Bayır'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 14:25 Güncelleme: 28.01.2025 - 14:25
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        Göztepe'den savunmaya takviye
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        Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Göztepe, ilk olarak geçtiğimiz günlerde Athletico Paranaense’den forvet oyuncusu Emersonn Correia da Silva’yı renklerine bağladı. İzmir ekibi, şimdi de savunmaya bir hamle yaparak Alanyaspor’dan 24 yaşındaki defans oyuncusu Furkan Bayır’ı transfer etti.

        Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “2000 doğumlu savunma oyuncusu Furkan Bayır ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzaladık. Furkan Bayır'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

        Son olarak Alanyaspor forması giyen Furkan, Süper Lig kariyerinde 82 maça çıkarken, U21 Milli Takımı'nda ise 4 kez görev aldı.

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