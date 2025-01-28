Göztepe Furkan Bayır'ı transfer etti

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Göztepe, ilk olarak geçtiğimiz günlerde Athletico Paranaense’den forvet oyuncusu Emersonn Correia da Silva’yı renklerine bağladı. İzmir ekibi, şimdi de savunmaya bir hamle yaparak Alanyaspor’dan 24 yaşındaki defans oyuncusu Furkan Bayır’ı transfer etti.

Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “2000 doğumlu savunma oyuncusu Furkan Bayır ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzaladık. Furkan Bayır'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.