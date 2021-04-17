

9' Diabete

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor.

GÖZTEPE - GALATASARAY

STAT: Gürsel Aksel

SAAT: 19:00

HAKEM: Fırat Aydınus

YAYIN: BeIN Sports 1

GÖZTEPE: İrfan Can, Gassama, Berkan, Atınç, Dzenan, Obinna, Soner, Diabete, Halil Akbunar, Cherif, Jahovic

YEDEKLER: Arda, Murat, Kerim, Yalçın, Esiti, Zulj, Beykan, Tripic, Napoleoni, Ideye

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

GALATASARAY: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Gedson, Taylan, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Halil

YEDEKLER: Okan, Fatih, Henry, Etebo, Oğulcan, Ömer, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Ozornwafor, Arda

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

MAÇTAN NOTLAR

Ligin geride kalan bölümünde 32 maç oynayan sarı-kırmızılı ekip, 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 62 puan topladı. Galatasaray, lider Beşiktaş'ın 9 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.

Göztepe ise ligde çıktığı 33 maçın 12'isini kazandı, 10'unda berabere kaldı ve 11'inde mağlup oldu. İzmir ekibinin 46 puanı bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

TERİM VE DAVALA'NIN CEZASI BİTTİ

Galatasaray'da cezaları biten teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala, maçta saha kenarında yer alacak. Ligde Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun ikişer maçtan men ettiği Terim ile Davala, Atakaş Hatayspor ile Fatih Karagümrük maçlarında görev yapamamıştı.

SON 6 MAÇTA TEK GALİBİYET

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 maçın sadece birini kazanabildi. Sarı-kırmızılı takım, son 6 maçında bir galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Bu sürede Hes Kablo Kayserispor'u yenen Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ve Fatih Karagümdük ile berabere kaldı, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu. Galatasaray, söz konusu süreçte alması muhtemel 18 puanın sadece 5'ini hanesine yazdırdı.

GÖZTEPE CEPHESİ

Ligde üst üste aldığı 2 yenilginin ardından Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, Çaykur Rizespor'u 2-0 ve Atakaş Hatayspor'u 3-2 mağlup etti. Haftaya 46 puanla 10. sırada giren Göztepe'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Alpaslan Öztürk forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte Marko Mihojevic'in de sakatlığı bulunuyor.

58. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 57 maçtan 32'sini Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı. Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 87-40 üstünlüğü bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 3-1 kazanmıştı.

İZMİR'DEKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 29. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 14-9 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'deki maçlarda Galatasaray 39, Göztepe ise 24 gol attı.

FARKLI SKORLAR

Taraflar arasında geride kalan 57 lig maçında en farklı skorları İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi elde etti. Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi. Göztepe ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.