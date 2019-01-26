Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşıyor...

Ligde 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan ve 32 puan toplayan Galatasaray, lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi, rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı.

GÖZTEPE - GALATASARAY

STAT: Bornova Stadı

HAKEM: Bülent Yıldırım

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Ndiaye, Selçuk, Fernando, Onyekuru, Feghouli, Sinan Gümüş

YEDEKLER:

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

SÜPER LİG PUAN DURUMU

DEPLASMAN PERFORMANSI TAT VERMİYOR

Galatasaray, bu sezon dış sahada istediği performansı sergileyemiyor. İstanbul temsilcisi, deplasmanda yaptığı 8 lig maçının sadece 3'ünü kazanabildi. Bir karşılaşmadan beraberlikle dönen Galatasaray, 4 de mağlubiyet gördü. Galatasaray, ligde tüm mağlubiyetlerini dış sahada yaşadı.

TERİM'İN CEZASI BİTTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 10 maç aradan sonra takımının başında sahaya çıktı. Süper Lig'in 11. haftasındaki olaylı Fenerbahçe derbisinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 10 maç men cezası verdiği tecrübeli teknik adam, ligde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmada görev yapamadı.

Türkiye Kupası'nda hafta içi oynanan Boluspor maçıyla cezasını tamamlayan Fatih Terim, Göztepe müsabakasında saha kenarındaki yerini alabildi.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Galatasaray, Göztepe karşılaşmasına 3 eksikle çıkacak. İstanbul temsilcisinde sarı kart cezalısı Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda mücadele eden Yuto Nagatomo ve uzun süreli sakatlığı bulunan Emre Akbaba, Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ile Eren Derdiyok da müsabakada görev almayacak.

FERNANDO SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da Fernando Reges, sarı kart sınırında bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, Göztepe maçında sarı kart görmesi durumunda 20. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak.

54. RANDEVU

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de 54. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 53 maçtan 29'unu Galatasaray, 11'ini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı. Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 79-36 üstünlüğü bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçta Galatasaray 1-0 galip geldi.

SON 5 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, Göztepe ile ligde yaptığı son 5 maçı da kazandı. Rakibi karşısında 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında deplasmandaki karşılaşmayı 2-0 kaybeden İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, İzmirli renktaşıyla daha sonra oynadığı 5 müsabakadan da üçer puanla ayrıldı.