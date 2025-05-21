Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'de heyecan son haftalara taşınırken, 37. haftanın dikkat çeken mücadelesinde Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu kritik karşılaşmanın tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal netlik kazandı. Taraftarlar, maç biletlerinin satış durumu ve canlı yayın bilgilerini merakla takip ediyor. İşte detaylar...
Süper Lig'de sezonun son virajı dönülürken, gözler Göztepe - Galatasaray maçına çevrildi! 37. haftada şampiyonluk hedefindeki Galatasaray, zorlu Göztepe deplasmanına konuk olacak. Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği dev maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri belli oldu. İşte yayın bilgisi...
GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Göztepe - Galatasaray maçı 24 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.
GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Göztepe - Galatasaray maçının beIN SPORTS'da canlı yayınlanması bekleniyor.
GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 24 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynayacağımız Galatasaray maçının biletleri, 22 Mayıs saat 15.00'te Passolig sistemi üzerinden satışa çıkacak.
Bu müsabaka özelinde kombine sahipleri, kombinelerini yalnızca kulübümüze transfer edebilirler. Kategori 1, 2, 5 ve 6’da bulunan koltuklar kombine döneminde tükendiği için, sadece kulübümüze devir oldukça satışa açılacaktır.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:
1. Kategori: ₺5250
2. Kategori: ₺4000
3. Kategori: ₺2000
4. Kategori: ₺1500
5. Kategori: ₺1250
6. Kategori: ₺1250
Misafir: ₺1600