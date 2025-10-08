Göztepe, savunmada Avrupa'daki takımları geçti

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon sergilediği etkileyici savunma performansıyla sadece Türkiye’de değil, Avrupa futbolunda da dikkatleri üzerine çekti. Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 8 haftada kalesinde sadece 2 gol görerek savunma başarısıyla Avrupa'nın üst düzey 5 liginde yer alan birçok kulübü geride bıraktı.

İzmir temsilcisi; Arsenal, Bayern Münih, Real Madrid, Napoli, ve PSG gibi kendi liglerinde zirvede yer alan takımları geride bırakırken, bu 5 ligdeki tüm ekipler arasında yalnızca Serie A ekibi Roma ile zirveyi paylaştı.