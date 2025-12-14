Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov: Avrupa hayali var - Göztepe Haberleri

        Stanimir Stoilov: Avrupa hayali var

        Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Gaziantep FK karşısında elde ettikleri galibiyetin ardından konuştu. Bulgar teknik adam, ligin en iyi takımlarından birine karşı oynadıklarını belirterek, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Avrupa hedefleriyle ilgili soruyu da yanıtlayan Stoilov, "Avrupa hayali tüm Göztepe ailesi için var ama bu kolay bir şey değil. Hepimiz bu hayali istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 17:25 Güncelleme: 14.12.2025 - 17:25
        Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda mücadele ettiği Gaziantep Futbol Kulübü'nü Janderson'un golüyle 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Bizim için güzel bir maç oldu. Önemli bir galibiyet aldık. Ligin en iyi takımlarından birine karşı oynadık. Kaliteli bir takıma karşı oynadık. Zor bir deplasmanda oynadık. Maç sırasında çok şans kaçırdık ama maçta öne geçince yakaladığımız fırsatlar da çok oldu. Orada ikinci golü de bulup rahatlamamız gerekiyordu. Ama önemli olan 3 puanı almak. Biz ligin ilk yarısına kadar alabildiğimiz maksimum puanı alarak yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        "AVRUPA HAYALİ TÜM GÖZTEPE AİLESİ İÇİN VAR"

        Avrupa hedefiyle ilgili soruya da cevap veren Stoilov, "Avrupa hayali tüm Göztepe ailesi için var ama bu kolay bir şey değil. Hepimiz bu hayali istiyoruz. Ligin ilk yarısı zor geçti. Elimizden geleni yaptık. Önümüzde zor bir maçımız var ve iki oyuncumuz Afrika Kupası'na gidecek. Bir oyuncumuz cezalı. Zor maçlarımız olacak. Bu nedenle forvet konusunda sıkıntı yaşayacağız. Tekrar söylemek istiyorum, Avrupa hayali hepimiz için var" diye cevap verdi.

        Transfer planlaması ile ilgili de konuşan Bulgar teknik adam, "Hepimiz yaşanan sıkıntıyı biliyoruz. Özellikle forvet pozisyonda rekabeti arttırmamız gerekiyor. Önde en az 3 takviye ihtiyacımız var. Bununla ilgili planlamalarımız ve çalışmalarımız var. Bu noktada kendimiz geliştirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

