Göztepe - Trabzonspor maçı yayın bilgisi: Göztepe - Trabzonspor maçı saat kaçta?
Süper Lig'de heyecan bu hafta İzmir'de yükseliyor. Ligin en az gol yiyen takımı unvanını taşıyan Göztepe, form grafiğini yükselten Trabzonspor'u konuk ediyor. Son iki maçını kazanarak çıkışa geçen bordo-mavililer, Göztepe deplasmanından da galibiyetle dönüp seriyi üç maça çıkarmayı hedefliyor. Taraftar desteğini arkasına almak isteyen sarı-kırmızılılar ise güçlü rakibini kendi sahasında durdurmanın hesaplarını yapıyor. Peki Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler…
Süper Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri İzmir’de oynanacak. Deplasmanda aldığı peş peşe galibiyetlerle moral bulan Trabzonspor, bu kez ligin savunmada en sağlam ekiplerinden Göztepe'ye karşı sınav verecek. İki takım da kritik mücadeleden üç puanla ayrılmak isterken, karşılaşmanın atmosferi şimdiden merak konusu oldu. Göztepe - Trabzonspor maçının tarihi, saati, yayıncısı ve mücadeleye dair tüm güncel gelişmeler haberimizde…
GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor ile Göztepe, İzmir'de yapacakları maçla bu akşam 7 Aralık Süper Lig'de 31. kez karşı karşıya geliyor.
HT SPOR GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 - 4K ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
TRABZONSPOR İZMİR'DE ZORLANIYOR
Trabzonspor, İzmir deplasmanında galip gelmekte zorlandı.
Bordo-mavililer, rakibi karşısında dış sahada oynadığı 15 karşılaşmada 5 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti.
Karadeniz ekibi, bu maçlarda 19 gol atarken, 15 gol yedi.
GEÇTİĞİMİZ SEZON İKİ MAÇTA GÖZTEPE'Yİ GEÇEMEDİ
Trabzonspor, geçen sezon Göztepe karşısında galip gelemedi.
Bordo-mavililer, İzmir'de 10 kişi kalan rakibi karşısında 2-1 mağlup olurken sahasında ise 1-1 berabere kaldı.