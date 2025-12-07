Süper Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri İzmir’de oynanacak. Deplasmanda aldığı peş peşe galibiyetlerle moral bulan Trabzonspor, bu kez ligin savunmada en sağlam ekiplerinden Göztepe'ye karşı sınav verecek. İki takım da kritik mücadeleden üç puanla ayrılmak isterken, karşılaşmanın atmosferi şimdiden merak konusu oldu. Göztepe - Trabzonspor maçının tarihi, saati, yayıncısı ve mücadeleye dair tüm güncel gelişmeler haberimizde…