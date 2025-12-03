Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe'ye Brezilyalı golcü! - Futbol Haberleri

        Göztepe'ye Brezilyalı golcü!

        Göztepe, Brezilya ekibi Gremio'nun 23 yaşındaki forveti Andre Henrique'yi kadrosuna katmak için yeniden temaslara başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 11:56 Güncelleme: 03.12.2025 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göztepe'ye Brezilyalı golcü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Göztepe ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Romulo ve Emerson'un ayrılığının ardından özellikle ileri uçta yaşanan eksikliği gidermek isteyen İzmir ekibi, transferdeki ilk hamlesini forvet hattına yapmayı planlıyor.

        Yaz döneminde de ilgilendiği Gremio'nun 23 yaşındaki golcüsü Andre Henrique için yeniden Brezilya kulübüyle temasa geçen sarı-kırmızılı yönetimin, transferi kiralama formülüyle gerçekleştirip sözleşmeye satın alma opsiyonu eklemek istediği öğrenildi. Gremio cephesinin ise oyuncuyu bonservisiyle satma niyetinde olduğu ifade edildi.

        Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken, transferin kısa süre içinde olumlu ya da olumsuz şekilde netlik kazanması bekleniyor.

        Gremio formasıyla 70 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Dicle'de feryatlar yükseldi... Terliği uğruna can verdi!
        Dicle'de feryatlar yükseldi... Terliği uğruna can verdi!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı