Göztepe yeni transferini açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Emersonn Correia da Silva'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama, "2004 doğumlu hücum oyuncusu Emersonn Correia da Silva ile 4.5+1 yıllık sözleşme imzaladık. Emersonn Correia da Silva'nın transferiyle ilgili bilgilendirme ilerleyen günlerde yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.