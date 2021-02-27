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Gözünün önünde düşen altınları sahibine vermek yerine alıp cebine attı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bu kadarına da pes dedirtecek bir olay meydana geldi. Emre Taysi, kaldırımda motosikletinin üzerinde telefonla konuşurken bir anlık dalgınlıkla cebinde yer alan içinde 40 bin TL değerinde altın bulunan poşeti düşürdü. Arkasından gelen ve poşetin düştüğünü gören bir kişi, poşeti alıp cebine koyarak uzaklaştı. O anlar ise, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Gözünün önünde düşen altınları sahibine vermek yerine alıp cebine attı
DHA

Örnek Caddesi'nde dün gerçekleşen olay şöyle yaşandı; motosikletiyle caddede seyir halinde olan Emre Taysi, telefonla konuşmak için kaldırımda durdu. Bu sırada telefonla konuşan Taysi, fark etmeden cebinden içinde 40 bin lira değerinde altın olan poşeti düşürdü.

KAMERA KAYITLARINDA ORTAYA ÇIKTI

Telefon konuşmasının ardından cebinde poşetin olmadığını fark eden Taysi, çevrede aramasına rağmen altın dolu poşeti bulamayınca polis başvurdu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri çevrede güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kayıp poşetin akıbeti, bir işyerinin güvenlik kamerasının kayıtlarında ortaya çıktı.

YERDEN ALIP HIZLA UZAKLAŞTILAR

Görüntüde telefonla konuşan Emer Taysi'nin cebinden poşetin düşmesi, ardından poşeti düştüğünü gören kişinin yerden alıp cebine koyduktan sonra uzaklaşması yer aldı. Polis, yere düşen altın dolu poşeti alan kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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