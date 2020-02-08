AA

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) üye firmalarca yılın ilk ayında yapılan ihracat, geçen yıla oranla yüzde 13,24 artarak yüzde 6,1 olan Türkiye ortalamasının üzerine çıktı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak ayında birliğin faaliyet bölgesindeki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 158 ülkeye ürün gönderildi.

Geçen yıl ocak ayında 125 milyon 225 bin dolar ihracat yapan DAİB'in bu yıl aynı aydaki ihracatı yüzde 13,24 artarak 141 milyon 880 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın ocak ayında en fazla ihracat artışı, sanayi, tarım, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile madencilik sektöründe oldu.

Geçen yıl ocak ayında sanayi sektöründe 91 milyon 131 bin dolarlık ürün satan DAİB üyesi firmalar, yılın ilk ayında sanayide yüzde 19,22'lik artışla 107 milyon 999 bin dolarlık, madencilik sektöründe yüzde 15,2'lik artışa 14 milyon 262 bin dolarlık, tarımda ise yüzde 9,4'lük artışla 12 milyon 713 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Ocak ayında en çok ihracat yapılan sanayi ürünlerinde ilk sırayı 17 milyon 256 bin dolar ile makine sektörü alırken, bu sektörü 16 milyon 439 bin dolar ile otomotiv, 15 milyon 677 bin dolarla kimya sektörleri takip etti. Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde de söz konusu ayda yüzde 69,83'lük artışla 14 milyon 103 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Tarım ürünleri ihracatında ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 2 milyon 964 bin dolar, yaş meyve ve sebzeden 9 milyon 146 bin dolar, meyve sebze mamulleri ve süs bitkilerinden 500 bin dolarlık ihracat yapıldı.

EN FAZLA İHRACAT IRAK'A

Birliğin yenin yılın ilk ayındaki ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde 33 milyon 100 bin dolar ile ilk sırada Irak yer aldı.

Bu ülkeyi 9 milyon 557 bin dolar ile İran, 8 milyon 589 bin dolar ile Almanya ve 8 milyon 228 bin dolar ile Azerbaycan-Nahçivan takip etti.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Denetim Kurulu Üyesi Ethem Tanrıver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ocak ayında birlik üyesi ihracatçıların ülke bayrağını 158 ülkede dalgalandırmayı başardığını ve Türkiye ortalamasından daha yüksek rakamla ihracat gerçekleştirmenin onur ve gururunu yaşadıklarını aktardı.

Yılın ilk ayında yapılan ihracat artışının memnuniyet verici olduğunu ve ihracatta artış gözlemlediklerini ifade eden Tanrıver, "İhracattaki artıştan dolayı çok mutluyuz. Birlik olarak biz de bu zor koşullara rağmen üyelerimizin daha yeni pazarlara ve daha fazla ülkeye ihracat yapabilmesi anlamında yoğun çalışıyoruz. Daha etkin çalışıp rekor artışlara devam edeceğiz." dedi.