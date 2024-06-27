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        Haberler Müzik Grammy Ödüllü SEAL Türkiye'ye geliyor

        Grammy Ödüllü SEAL Türkiye'ye geliyor

        BKM, 'DenizBank Açıkhava Etkinlikleri' kapsamında, bu yıl Harbiye konserlerinin kapanışını Grammy Ödüllü SEAL ile yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 09:41 Güncelleme: 27.06.2024 - 09:41
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        Grammy Ödüllü SEAL, BKM organizasyonuyla 'DenizBank Açıkhava Etkinlikleri' kapsamında 12 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda... Çeyrek asırdan fazladır Türkiye'de pek çok ilke imza atan, kültür, sanat ve eğlence endüstrisine yön veren BKM, dünya starlarını Türkiye'de sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor.

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        1963 Londra doğumlu, tüm zamanların en tanınmış seslerinden birine sahip olan platin ödüllü şarkıcı-söz yazarı SEAL, Pop, R&B, soul ve dans müziğinde silinmez bir iz bıraktı. Dünya çapında 30 milyonun üzerinde albüm sattı, 1 milyardan fazla dinlenme elde etti ve dört Grammy Ödülü, üç BRIT Ödülü, iki Ivor Novello Ödülü ve bir MTV VMA kazandı.

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        SEAL, yirmi yılı aşkın bir süredir devam eden olağanüstü kariyerinde tek bir yaratıcı arayışa odaklanıyor; 'aşk deneyimini şarkıyla ifade etmek.' Türünün tek örneği, güçlü, bariton sesi ve klasik şarkı yazımı ile tanınan SEAL, birçok müzik türünde başarıya imza attı.

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        'Crazy', 'Kiss from a Rose' ve 'Love's Divine' gibi hit parçalardaki kusursuz vokal sunumu, müthiş bir şarkıcı olarak statüsünü hızla pekiştirdi ve yıllar içinde geniş bir orijinal müzik kataloğu ve duygulu cover'larla etkisini genişleterek ona birden fazla Grammy ödülü kazandırdı.

        #seal
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