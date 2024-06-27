Grammy Ödüllü SEAL Türkiye'ye geliyor

1963 Londra doğumlu, tüm zamanların en tanınmış seslerinden birine sahip olan platin ödüllü şarkıcı-söz yazarı SEAL, Pop, R&B, soul ve dans müziğinde silinmez bir iz bıraktı. Dünya çapında 30 milyonun üzerinde albüm sattı, 1 milyardan fazla dinlenme elde etti ve dört Grammy Ödülü, üç BRIT Ödülü, iki Ivor Novello Ödülü ve bir MTV VMA kazandı.