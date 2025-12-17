'Grease Müzikali' İstanbul'a geliyor

Habertürk
        Sandy ve Danny'nin ikonik hikâyesini anlatan efsanevi "Grease Müzikali", nefes kesici koreografiler ve canlı sahne tasarımıyla 14–19 Nisan tarihlerinde Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak

        Giriş: 17.12.2025 - 10:42 Güncelleme: 17.12.2025 - 10:42
        Her sezon dünyaca ünlü gösterilere ev sahipliği yapan Zorlu PSM’de, 14–19 Nisan tarihleri arasında 1950’lerin efsanevi Rydell High ruhunu yeniden alevlendiren “Grease Müzikali izleyicilerle buluşacak.

        Yüksek enerjili unutulmaz hitler ve göz kamaştırıcı bir prodüksiyonla Sandy ve Danny’nin ikonik hikâyesini anlatan “Grease Müzikali”, nefes kesici koreografiler ve canlı sahne tasarımıyla bu sezonun en coşkulu müzikal deneyimine dönüşmek üzere ülkemize geliyor.

        Kuşaklar boyunca izleyicileri peşinden sürükleyen, rock’n’roll’un özgür ruhunu İstanbul’da yeniden canlandırmaya hazırlanan bu pop kültür fenomeni Zorlu PSM ve People Entertainment Group & MAC Global iş birliğiyle izleyen herkesi ritme kapılmaya davet ediyor.

        Grease Müzikali, enerjisi yüksek müziği, ışıl ışıl koreografileri ve sahne üstündeki dur durak bilmeyen temposuyla izleyicileri 1950’lerin unutulmaz Rydell High atmosferine davet ediyor. Sandy ve Danny’nin romantik hikâyesi, “You’re the One That I Want”, “Greased Lightnin’” ve “Summer Nights” gibi kült şarkılarla birleşerek seyircileri baştan sona eşlik etmeye çağıran coşkulu bir geceye dönüşüyor.

        Dünyanın dört bir yanında izleyicilerin gönlünde taht kuran Grease, yalnızca bir müzikal değil, kuşakları peşinden sürükleyen bir pop kültür fenomeni. Hollywood’dan Broadway’e, West End’den İstanbul’a uzanan bu evrensel hikâye, gençlik aşkını, hayallerin peşinden gitmeyi ve rock’n’roll’un özgür ruhunu sahneye taşıyor.

        “Grease’’ müzikali’nin 8 özel gösterisinin sınırlı sayıdaki biletleri Passo’da satışa çıktı!

        PROGRAM

        14-15-16-17 Nisan 2026 “Grease Müzikali”: 20.30

        18 Nisan 2026 “Grease Müzikali”: 15.30-20.30

        19 Nisan 2026 “Grease Müzikali”: 14.30- 19.30

