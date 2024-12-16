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        Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? DV Lottery Green Card başvuru sonuçları sorgulama ekranı

        Günümüzde Amerika'ya gitmek isteyenler için büyük bir öneme sahip olan Green Card almak için belli zamanlarda çekilişler açılıyor. ABD DV Lottery 2025 Green Card başvurularını 2 Ekim ile 7 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirenlerin gözü "DV Lottery Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna çevrildi. İşte ABD DV-2025 Green Card başvurusu sonuç tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 10:23 Güncelleme: 16.12.2024 - 10:24
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        Green Card sonuçları merakla bekleniyor. Her yıl Ekim ve Kasım aylarında alınan Green Card başvuruları "dvprogram.state.gov" üzerinden yapanlar Green Card başvuru sonuçlarını da DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilecekler.

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        GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        DV-2026 Katılımcıları, 3 Mayıs 2025'te öğlen (EDT) itibarıyla sonuçlarını öğrenebilecekler. DV-2026 Katılımcıları, onay numaralarını en az 30 Eylül 2026'ya kadar saklamalıdır. Başvuru sonuçları http://dvprogram.state.gov sitesinden sorgulanacak.

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        GREEN CARD NASIL ALINIR?

        Günümüzde Amerika'ya gitmek isteyenler için büyük bir öneme sahip olan Green Card almak için belli zamanlarda çekilişler açılıyor. Bu çekilişleri kaçırmadan başvuru yapmak önem taşımaktadır. Green Card sahibi olmayan kişi ABD vatandaşı olmasa dahi ömür boyu Amerika'da oturma ve çalışma iznine sahip olur. Gren Card'ın sağladığı pek çok avantaj vardır. Özellikle Green Card sahibi olan kişinin eşi ve 21 yaşın altındaki bekar çocukları da Green Card'ın sağladığı avantajlardan yararlanabilirler.

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        Green Card almak için yatırım yapmak, akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin Amerika'da yaşaması ve Amerikan vatandaşı olan birisi ile evlilik yapmak gerekir. Ayrıca çalışma yolu ile sığınma ve mültecilik yolu ile de Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra özel göçmenlik yoluyla da Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra her sene DV Lottery adıyla Green Card çekilişi yapılmaktadır.

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