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Green Card sonuçları sorgulama: 2023 Green Card (Yeşil Kart) sonucu ne zaman açıklanıyor?

Green Card başvuru sonuçları için geri sayım devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'de çalışma vizesi ve süresiz yaşama imkanı sağlayan Yeşil Kart başvuruları 5 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Gözler Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna çevrildi. İşte Green Card (ABD Yeşil Kart) başvuru sonucu sorgulama sayfası...

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  • Green Card sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2023 ABD Yeşil Kart Green Card sonuçları sorgulama

    ABD Freetown Büyükelçiliği, DV 2024 Green Card başvuruları, 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihleri arasında alındı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma hayali kuranlar başvurularını tamamladı. Gözler "Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte Green Card başvuru sonuçları sorgulama ekranı...
  • Green Card sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2023 ABD Yeşil Kart Green Card sonuçları sorgulama

    2022 GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Green Card çekiliş sonuçları 6 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.
  • Green Card sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2023 ABD Yeşil Kart Green Card sonuçları sorgulama

    GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Başvuru sahipleri başvurularının sonucunu (https://dvprogram.state.gov/) sitesindeki "Katılımcı Durum Kontrolü" sayfasına elektronik başvurularını yaptıktan sonra kendilerine verilen onay numaralarını girerek öğrenecek.

    Eğer kurayı kazanamadıysanız gelecek senelerde tekrar başvuru yapabilirsiniz.

    DV kurasını kazandığınızı öğrendikten sonra Katılımcı Durum Kontrolü sayfasındaki yönergeleri takip ederek istenilen formları Kentucky Konsolosluk Merkezi'ne (KCC) gönderiniz.
  • Green Card sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2023 ABD Yeşil Kart Green Card sonuçları sorgulama

    GREEN CARD SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Green card sonuçlarını, sadece başvuru yaptığınız esnada size verilen Confirmation numaranızla kontrol edebilirsiniz. Eğer Confirmation numaranızı unuttuysanız, aynı sayfadan bilgilerinizi doğrulayarak Confirmation numaranızı tekrar alabilmeniz de mümkün.
  • Green Card sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2023 ABD Yeşil Kart Green Card sonuçları sorgulama

    ADIM ADIM GREEN CARD SONUCU SORGULAMA

    1. http://dvlottery.state.gov/ESC adresine girin.

    2. Karşınıza çıkan ekranda Mavi renkli "Continue" linkine tıklayın.

    3. Karşınıza çıkacak sayfadan Confirmation numarası, Soyadı, Doğum Yılı ve doğrulama kodu yazmanızı isteyen bir form karşınıza çıkacak.

    4. En üstteki kutuya 16 Haneli Confirmation numarasını yazın.

    5. Bir sonraki kutuya sadece soyadınızı büyük harflerle ve Türkçe karakter kullanmadan yazın (ÇİÜĞŞÖ kullanılmamalıdır.)

    6. Üçüncü sıradaki kutuya sadece doğum yılınızı yazın. (Örnek: 1996)

    7. Son kutuya ise sayfada size gösterilen 5 haneli doğrulama kodunu yazın.

    8. Submit Linkine tıklayın.

    GREEN CARD SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
  • Green Card sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2023 ABD Yeşil Kart Green Card sonuçları sorgulama

    GREEN CARD NASIL ALINIR?

    Günümüzde Amerika'ya gitmek isteyenler için büyük bir öneme sahip olan Green Card almak için belli zamanlarda çekilişler açılıyor. Bu çekilişleri kaçırmadan başvuru yapmak önem taşımaktadır.

    Green Card sahibi olan kişi ABD vatandaşı olmasa dahi ömür boyu Amerika'da oturma ve çalışma iznine sahip olur. Gren Card'ın sağladığı pek çok avantaj vardır.

    Özellikle Green Card sahibi olan kişinin eşi ve 21 yaşın altındaki bekar çocukları da Green Card'ın sağladığı avantajlardan yararlanabilirler.

    Green Card almak için yatırım yapmak, akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin Amerika'da yaşaması ve Amerikan vatandaşı olan birisi ile evlilik yapmak gerekir. Ayrıca çalışma yolu ile sığınma ve mültecilik yolu ile de Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra özel göçmenlik yoluyla da Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra her sene DV Lottery adıyla Green Card çekilişi yapılmaktadır.

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