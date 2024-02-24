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        Haberler Dünya Grip olan Papa Franciscus bugünkü programlarını iptal etti

        Grip olan Papa Franciscus bugünkü programlarını iptal etti

        Katoliklerin ruhani lider Papa Francis, gribe yakalandığı için bugünkü planlarını iptal etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 15:07 Güncelleme: 24.02.2024 - 15:07
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        Papa programlarını iptal etti
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        Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un gribe yakalandığı ve bugünkü planlarını iptal ettiği bildirildi.

        Vatikandan yapılan yazılı açıklamada, "Hafif şekilde grip geçiren Papa, tedbir olarak bugün yapılması planlanan görüşmelerini iptal etti." ifadesi kullanıldı.

        87 yaşındaki Papa Franciscus, 2023'te bazı sağlık sorunları yaşamış ve farklı gerekçelerle birkaç kez hastaneye gitmek zorunda kalmıştı.

        Franciscus, nefes darlığı şikayetiyle ilk olarak 29 Mart 2023'te Gemelli Hastanesine yatmış ve burada solunum yolu enfeksiyonu tedavisi gördükten sonra 1 Nisan'da taburcu edilmişti.

        Papa, daha sonra 7 Haziran 2023'te yine Gemelli Hastanesinde, bu kez 2021'deki kalın bağırsak ameliyatının ardından karnında kesiğe bağlı gelişen fıtık nedeniyle laparatomi ve karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu geçirmiş, 16 Haziran'da taburcu edilmişti.

        Papa, grip geçirdiği için 25 Kasım 2023'te yine aynı hastanede kontrollere tabi tutulmuştu. Papa Franciscus, Aralık 2023'te Dubai'de yapılan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na (COP28) daha önce katılacağını açıklamasına rağmen grip olduğu için gidememişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #papa francis
        #vatikan

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