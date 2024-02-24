Grip olan Papa Franciscus bugünkü programlarını iptal etti

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un gribe yakalandığı ve bugünkü planlarını iptal ettiği bildirildi.

Vatikandan yapılan yazılı açıklamada, "Hafif şekilde grip geçiren Papa, tedbir olarak bugün yapılması planlanan görüşmelerini iptal etti." ifadesi kullanıldı.

87 yaşındaki Papa Franciscus, 2023'te bazı sağlık sorunları yaşamış ve farklı gerekçelerle birkaç kez hastaneye gitmek zorunda kalmıştı. Franciscus, nefes darlığı şikayetiyle ilk olarak 29 Mart 2023'te Gemelli Hastanesine yatmış ve burada solunum yolu enfeksiyonu tedavisi gördükten sonra 1 Nisan'da taburcu edilmişti.