Kosova’nın Peja Şehrinde doğan 9 aylık Alea bebek, 3 hafta önce grip şikayeti ile ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Kalbinde problem olduğu belirlenen Alea’ya aort atardamarında ciddi darlık teşhisi konuldu. Minik kızda aynı zamanda rota virüsü hastalığı da olduğu için çoğul organ yetmezliği gelişmişti. Kosova’da tedavi edilemeyen küçük kız Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle annesi ile ilk uçakla İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’ne getirildi.

ADIM ADIM İYİLEŞTİRİLDİ

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Taner Yavuz tarafından tedaviye alınan Alea bebek, geldiğinde adeta yaşam savaşı veriyordu. Hastalıkları nedeniyle sürekli hareketsiz yatan ve ağlayan minik bebeğe hastanemizde, öncelikle sıvı takviye tedavisi uygulanarak Rota hastalığının neden olduğu dolaşım bozukluğu giderildi. Alea’nın aort atardamarındaki darlığın tedavisi için ise ameliyat olması gerekiyordu. Ancak küçük kızda ağır kalp yetmezliği olduğu için ameliyat edilemedi. Bunun üzerine minik kıza Prof. Dr. Taner Yavuz tarafından, kateterle balon tedavisi uygulandı.

SAĞLIĞINA KAVUŞUP ÜLKESİNE GERİ DÖNDÜ

Damar tıkanıklığı açılan Alea bebek artık sağlığına kavuştu. Alea’nın annesi Arjeta Hadengjomaj, “Bebeğimin 3 hafta öncesine kadar gözle görülür hiçbir şeyi yoktu. Grip oldu sanarak doktora götürdük. Bir kalp rahatsızlığı olduğu söylendi ama tedavi edilemedi. Bizi buraya yönlendirdiler. Alea çok hastaydı. Kızım burada iyileşti. Her şey için çok teşekkürler” dedi. Hastalıklarından kurtulup hareketlenen ve etrafa gülücükler saçan 9 aylık Alea bebek, ülkesine geri döndü.

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