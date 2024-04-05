Gripin'den yeni cover: 'Zamanın Bahçesinde'
Gripin, 'Zamanın Bahçesinde' adlı yeni cover şarkısını 5 Nisan Cuma günü tüm dijital platformlarda yayınlıyor
Giriş: 05.04.2024 - 10:59 Güncelleme: 05.04.2024 - 10:59
Gripin, 'Zamanın Bahçesinde' adlı yeni coverı yayınlanıyor. Sözleri Fehmiye Çelik'e, müziği Ara Dinkjian'a ait olan bu parça, Gripin'in yorumu ve düzenlemesiyle yeniden dinleyiciyle buluşuyor.
Kendilerini dinleyicilerine ve zaman emanet ettikleri müzik yolculuklarında ilk albümlerinin 20'nci yılında 'Zamanın Bahçesinde' ile karşımızdalar.
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