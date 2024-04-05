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        Haberler Müzik Gripin'den yeni cover: 'Zamanın Bahçesinde'

        Gripin'den yeni cover: 'Zamanın Bahçesinde'

        Gripin, 'Zamanın Bahçesinde' adlı yeni cover şarkısını 5 Nisan Cuma günü tüm dijital platformlarda yayınlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 10:59 Güncelleme: 05.04.2024 - 10:59
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        Gripin'den 'Zamanın Bahçesinde'
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        Gripin, 'Zamanın Bahçesinde' adlı yeni coverı yayınlanıyor. Sözleri Fehmiye Çelik'e, müziği Ara Dinkjian'a ait olan bu parça, Gripin'in yorumu ve düzenlemesiyle yeniden dinleyiciyle buluşuyor.

        Kendilerini dinleyicilerine ve zaman emanet ettikleri müzik yolculuklarında ilk albümlerinin 20'nci yılında 'Zamanın Bahçesinde' ile karşımızdalar.

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        #Zamanın Bahçesinde
        #Gripin
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