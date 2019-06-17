DHA'nın haberine göre; rock müziğin sevilen gruplarından Gripin, özel bir okulun yılsonu ve Babalar Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikte sahne aldı.

Sevilen şarkılarını peş peşe seslendiren Gripin'e, hayranları da eşlik etti. Konseri 'Yolcu yolunda gerek' parçasıyla noktalayan Grup Gripin'in solisti Birol Namoğlu, okuldan ayrılırken hayranlarının ilgisiyle karşılaştı. Sevenleriyle fotoğraf çektiren Namoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

YENİ SINGLE MESAJI

Tüm babaların Babalar Günü'nü kutladığını belirten Birol Namoğlu, "Şahane bir ortam vardı. Daha öncede Kahramanmaraş'a gelmiştik ve burada olmayı çok seviyoruz. Yemeklerini, özellikle tatlılarını... Yine güzel bir gece yaşadık, umarız başka bir zaman yine geliriz. Yeni bir single var, ileride göreceğiz inşallah. Eylül ayı çıkacak gibi" diye konuştu.