ZERDEÇAL

Zerdeçal; safran kökü, Hint safranı ya da turmerik gibi isimlerle de bilinir ve Curcuma longa bitkisinden elde edilir. Hem geleneksel hem de tamamlayıcı tıpta sıkça tercih edilen bu bitkinin en değerli bileşeni kurkumindir.

Kurkumin; güçlü antiinflamatuvar ve antioksidan özelliklere sahiptir. Antitrombotik etkisi sayesinde damar sağlığını destekleyebilir, kan dolaşımını iyileştirmeye katkı sağlayabilir.

Zerdeçalın öne çıkan faydaları:

Bağışıklık sistemini destekler.

Sindirim problemlerini (gaz, şişkinlik) hafifletebilir.

Cilt sağlığını destekleyebilir.

Karaciğer fonksiyonlarını korumaya yardımcı olabilir.

Beyin sağlığını destekleyebilir.

Öksürük ve boğaz ağrısında rahatlatıcı etki gösterebilir.